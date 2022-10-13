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29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? İşte 29 Ekim resmi tatili hakkında detaylar

13.10.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Milli bayramlar her sene büyük bir heyecanla bekleniyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da bu önemli günler arasında yer alıyor. Bayram, 2022 yılında cumartesi gününe denk geliyor. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? İşte 29 Ekim resmi tatili hakkında detaylar

29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? İşte 29 Ekim resmi tatili hakkında detaylar

29 Ekim ve 28 Ekim’in resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene cumartesi gününe denk geliyor. 1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Bayrama az bir zaman kala vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. İşte Resmi Gazete içerisinde yer alan bilgiler

29 EKİM VE 28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olacak. 1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN ANLAMI VE ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesini temsil eden Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923 tarihinden bu yana kutlanan milli bir bayramdır. Bayramda, 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin cumhuriyet yönetimine geçtiğini ilan ettiği olayları anılmaktadır. Devlet yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920'den beri fiilen bir cumhuriyetti, ancak resmi olarak doğrulanması üç buçuk yıl sonra gerçekleşti. Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te ülkenin cumhuriyet statüsü ilan etmesiyle birlikte resmi devlet ismi ise Türkiye Cumhuriyeti olarak düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı sonrasında Büyük Millet Meclisi'nde oylama yapıldı ve Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye ve KKTC sınırları içerisinde her 29 Ekim günü resmi bayram olarak kutlanır.

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28 ekim tatil mi 29 ekim
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