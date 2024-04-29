İstanbul Tabip Odası'nda gündem seçim: 'Değişim istiyoruz'

Açıklamaya göre bu seçimde aday çıkarmayan Cumhuriyetçi Hekimler, Değişim Grubu'nun adayı Dr. Ahmet Erçek'i destekleyecek.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye’nin sağlığını koruma ve geliştirmeye görev andı içmiş hekimler olarak; sağlık hizmeti eğitim, bilim ve teknoloji alanlarındaki değişim mecburiyetinin toplum sağlının gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak güvenli ve etkin bir hekimlik pratiğine yönlendirmenin hekimlerin birikim ve enerjisine sağlıkta değişim sürecine katabilecek imkan ve kabiliyeti olan Tabip Odaları ve TTB ile mümkün olduğunun bilincindeyiz.

919 tıbbıyelilerinin birlik mücadele başarı birikiminin 2024'e taşıma sorumluluğu ve değişim hedefiyle sağlıklı toplum ve iyi hekimlik için hep birlikte mücadele edeceğimize güvenerek İstanbul Tabip Odası seçimlerine değişim grubu olarak katılıyoruz.

Tüm Meslektaşlarımızı 5 Mayıs Pazar günü yapılacak olan İstanbul Tabip Odası seçimine katılmaya ve DEĞİŞİM’e katkı vermeye çağırıyoruz."





