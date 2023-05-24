3.5 metrelik timsah bir anda saldırdı! Hastanelik olan adam bir kolunu kaybetti... “Bu dünyanın sonu değil”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde arkadaşlarıyla birlikte bir gölün kenarında piknik yapmak isteyen Jordan Rivera isimli bir adam kabusu yaşadı. 23 yaşındaki adam 3.5 metrelik timsahın saldırısı sırasında kendisini korumayı başaramadığını ve çığlık seslerini duyarak çevredekilerin yardıma geldiğini söyledi.

“ÇOK KORKTUM”

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Rivera, “Kesinlikle çok korktum. Sonrasında bir kolumun eksik olduğunu fark ettim. Kelimenin tam anlamıyla çiğnenmiş bir durumdaydı. Bu dünyanın sonu değil. Hala hayattayım” dedi.

“BUNU NASIL YAPTIĞIMDAN EMİN DEĞİLİM”

Gölete yakın bir yerde bulunan Manny Hidalgo isimli bir adam çığlık seslerini duyduktan sonra Rivera’ya yardıma gittiğini söyledi. Wink News’e konuşan Hidalgo, “Bağırarak kıyıya doğru yüzüyordu. Önce suya yaklaşmaktan korktum. Bunu nasıl yaptığımdan emin değilim ama onu kurtardım. Sanırım adrenalin devreye girdi. Doğru zamanda doğru yerde olmak en büyük olaydı” dedi.



