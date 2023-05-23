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  4. Mide bulandıran anlar! Canlı yılanın kafasını kopartıp çiğ çiğ yedi... Saniye saniye kaydedilip paylaşıldı

Mide bulandıran anlar! Canlı yılanın kafasını kopartıp çiğ çiğ yedi... Saniye saniye kaydedilip paylaşıldı

23.05.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Lalkuan bölgesinde kaydedilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarının tüylerini diken diken etti. İsmi açıklanmayan bir adamın canlı bir yılanın kafasını kopartıp çiğnediği ve ardından tükürdüğü anlar saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde canlı bir yılanın kafasını kopartarak çiğneyen bir adam şaşkına çevirdi. Hindistan’ın Lalkuan bölgesinde çekilen görüntülerde dondurma kamyonunun üzerine oturan bir adamın elindeki sürüngenin kafasını doğrudan ağzına götürerek ısırdığı görüldü. Şaşkınlık dolu bakışlara aldırış etmeyen adam yılanın kafasını bir süre çiğnedikten sonra tükürdü.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

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Söz konusu görüntülerde adamın yılandan ısırık almaya devam ettiği, bir süre çiğnedikten sonra tükürdüğü fark edildi. Görüntülerin devamında ise yılanı dondurma kamyonuna bırakan adamın uzaklaştığı görüldü. Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler kısa sürede kullanıcıların tepkisiyle karşılandı.

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sosyal medya Hindistan yılan

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