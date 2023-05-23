Almanya bu Türk aileyi konuşuyor! Bahçesine göktaşı düşen aile zengin oldu... “4 milyar TL değerinde”

Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaletine bağlı Elmshorn kentinde yaşayan Şahin ailesi başlarına gelen ilginç bir olay sayesinde dikkatleri üzerine çekti. Ailenin babası Mahmut Şahin, kızı ve eşinin 25 Nisan’da bahçede oturdukları sırada büyük bir patlama sesi duyduklarını söyledi. Bir anda oluşan yüksek sesin gaz patlatması olduğunu düşündüklerini ifade eden Şahin ailesi bahçelerini araştırdıklarında ise devasa bir çukur keşfettiler.

“GÖKTAŞI OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİK”

Bahçelerinde oluşan çukuru fark ettikten sonra itfaiyeye haber verdiklerini belirten Mahmut Şahin, “İlk başta bahçedeki deliğin gaz kaçağından veya kimyasal reaksiyondan kaynaklandığını düşündük ve itfaiyeye haber verdik. Göktaşı olduğunu düşünmedik. Kızlarım mıktanısla test yapılmasını istedi. Çünkü göktaşının çarpmanın etkisiyle saatler sonrasında bile manyetik alan yaydıklarını biliyorlarmış. Normal kaya ya da taşlarda böyle olmuyor” dedi.

BÜYÜK BİR KASADA SAKLIYORLAR

Göktaşının kendileri için büyük bir şans olduğunu ifade eden Şahin, “Hem telefonda hem de şahsen birçok teklif aldım. Yurt dışından ve yurt içinden bana ulaştılar. En yüksek teklif şu anda 200 bin euro civarında... İlk aşamada beklemeyi düşünüyoruz. Büyük bir kasada saklıyoruz” diye konuştu.

İLK OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR

Meteore Çalışma Grubu’ndan Carsten Jonas, göktaşının Schleswig-Holstein bölgesine düşen en büyük göktaşı olduğunu ifade etti. Ağırlığı 3.7 kilogram olan göktaşının uzaydaki toplam ağırlığının 100 kilogramdan fazla ve yaklaşık 4.5 milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor.