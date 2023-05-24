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Gençleşmek için yılda 2 milyon dolar harcıyor! Son girişimi çok konuşuldu... 17 yaşındaki oğlunun kanını enjekte etti

24.05.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Biyolojik yaşını tersine çevirmeye çalışan multimilyoner teknoloji ve bilim girişimcisi Bryan Johnson yeni girişimiyle çok konuşuldu. 45 yaşındaki Johnson gençliğini geri kazanmak için yılda 2 milyon dolar (yaklaşık 39 milyon 740 bin TL) harcıyor. Son olarak Johnson daha genç görünmek için 17 yaşındaki oğlunun kanının enjekte ettirdi.

Gençleşmek için yılda 2 milyon dolar harcıyor! Son girişimi çok konuşuldu... 17 yaşındaki oğlunun kanını enjekte etti

Amerikalı girişimci Bryan Johnson yaşlanma sürecini tersine çevirmeyi hayat misyonu haline getirirken ilginç adımlar atmaktan da geri durmuyor. Katı bir diyet, sıkı bir uyku düzeni ve egzersiz programıyla hayatını sürdüren Johnson, 17 yaşındaki oğlu Talmage ve 70 yaşındaki babası Richard ile birlikte üç nesil kan takasını içeren bir deneyde yer aldı. Johnson gençleşmek için 17 yaşındaki oğlunun kanını kendisine enjekte ettirdi.

“İĞRENÇ VE KANITSIZ”

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Genç vücutlardan alınan plazmanın yaşlı insanların sağlığına fayda sağlayabileceği iddiaları bilim dünyası tarafından bir süredir araştırılıyordu. Daha öncesinde bu konuya ilişkin olarak fareler üzerinde deneyler yapılmış ancak kesinleşmemişti.

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Los Angeles’taki City of Hope Ulusal Tıp Merkezi’nde biyokimyacı olan Charles Brenner,“Bunun geçerli bir insan tedavisi olduğunu önerecek kadar şey öğrenmedik. Bana göre iğrenç, kanıtsız ve nispeten tehlikeli” dedi.

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