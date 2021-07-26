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  4. 3,5 yaşındaki Doruk havuzda boğuldu, annenin feryadı yürekleri burktu

3,5 yaşındaki Doruk havuzda boğuldu, annenin feryadı yürekleri burktu

26.07.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Halil-Esra Kibrit çiftinin iki çocuğundan 3,5 yaşındaki Doruk, düştüğü havuzda boğuldu. Cenazenin alınması sırasında önce morgun kapısı, ardından cenaze aracı önüne yatan Esra Kibrit, "Cenaze arabası beni çiğnesin. Çocuğuma sahip çıkamadım" diyerek ağladı.

3,5 yaşındaki Doruk havuzda boğuldu, annenin feryadı yürekleri burktu

Olay, dün akşam saatlerinde Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi'nde meydana geldi. Halil- Esra Kibrit çifti, kiraya verdikleri villalarında temizlik yaptıkları sırada, küçük çocukları Doruk, havuza düştü. Doruk'u merak eden ve aramaya başlayan Esra Kibrit, oğlunu suyun içinde hareketsiz halde buldu. Ailesi tarafından sudan çıkartılan Doruk, otomobille önce sağlık ocağına, ardından hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan kontrolde, Doruk'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Doruk'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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"ÇOCUĞUMA SAHİP ÇIKAMADIM"

Doruk Kibrit'in cenazesi, otopsinin ardından bugün morgdan alındı. Oğlunun cenazesi alındığı sırada gözyaşı döken Esra Kibrit, önce morgun kapısı önüne, ardından cenaze aracının önüne yattı. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Kibrit, "Yapma Halil beni de koy yanına. Cenaze arabası beni çiğnesin. Ben çocuğuma sahip çıkamadım" diyerek gözyaşı döktü. Doruk Kibrit’in cenazesi, toprağa verilmek üzere Fethiye'nin Çiftlik Mahallesi'ne götürüldü.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
anneyi kımamıyoruz allah sabrıno arttırsın ama artık çocuklarımıza dikkat edelim. yap sal sokağa büyüsün devri bitsin. her pislik ve tehlike soakta, her yer araç sapık doldu
Allah ailesine sabırlar versin inşallah.

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