HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'İçeride baygın yatan kadın var' feryadı yürek dağladı! Şarja takılı cep telefonu evi yaktı

'İçeride baygın yatan kadın var' feryadı yürek dağladı! Şarja takılı cep telefonu evi yaktı

23.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de şarja takılı cep telefonundan çıkan yangında dumandan etkilenip bayılan Fevziye Eker'i (75) alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı. Eker, hastanede tedavi altına alındı. Öte yandan yaşlı kadının yardım feryadı yürekleri dağladı.

'İçeride baygın yatan kadın var' feryadı yürek dağladı! Şarja takılı cep telefonu evi yaktı

Yangın, saat 07.00 sıralarında, Edirne Şükrüpaça Mahallesi Ahmet Yalçın Sarıgöl Caddesi üzerindeki Filiz Bilal Apartmanı'nın 4'üncü katındaki dairede çıktı. Şarja takılı cep telefonundan çıktığı tahmin edilen yangında Fevziye Eker'in bakıcısı Nevin Küçükmeriç (67) balkona çıkıp, "Yardım edin içeride insan var, yanıyor" diye bağırmaya başladı. Kadının feryadını duyanlar da itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Balkonda bekleyen Küçükmeriç, ekipleri görünce de "İçeride baygın yatan kadın var. Acele edin" dedi.

Screenshot_21

'İTFAİYE ARACI ÜZERİNDE İLK MÜDAHALE'

İtfaiye ekipleri, merdiven ile ulaştıkları dairede Fevziye Eker'i baygın halde buldu. Alevlerin arasından kurtarılan Eker, itfaiye aracı üzerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Bakıcı Nevin Küçükmeriç de merdivenle balkondan alındı. Kurtarma çalışmaları sırasında daireyi saran alevler güçlükle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Screenshot_23

Aynı sokakta yaşayan Mehmet Rüştü Ceylan, kadının balkondan bağırarak yardım istediğini belirterek, "Yangını gören komşular sağ olsunlar itfaiyeye haber vermişler. Sanırım bakıcısı olan bir teyze vardı. Kadın içeride bir kişinin daha olduğunu söyledi. 'İçeride yaşlı bir teyze var. Yanıyor kurtarın' diye bağırıyordu" dedi.

DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak
Bir ABD'de bir de Uşak'ta var! Yürümek cesaret isterBir ABD'de bir de Uşak'ta var! Yürümek cesaret ister
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
yangın Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Diğer Haberler

Kuş dile geldi, PKK'ya beddua etti! Kuşun sahibi: 'Yeni sloganlar öğreteceğim'

Kuş dile geldi, PKK'ya beddua etti

3 yıldır devam ediyordu, sayıları bine yaklaştı: Tek tek temizliyorlar!

Sayıları bine yaklaştı: Tek tek temizliyorlar

Bir ABD'de bir de Uşak'ta var! Burada yürümek cesaret ister

Bir ABD'de bir de Uşak'ta var! Yürümek cesaret ister

İSKİ verileri açıkladı! İşte İstanbul barajlarında son durum

İşte İstanbul barajlarında son durum

Mezar taşıyla çağrı yaptı: 'Evde kalın bize iş çıkarmayın!'

Mezar taşıyla çağrı yaptı: 'Bize iş çıkarmayın!'

Akılalmaz dolandırıcılık! Müteahhit hak sahiplerinin dairelerini kayınvalidesinin üzerine geçirdi

Müteahhitten akılalmaz dolandırıcılık! Sattığı daireleri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.