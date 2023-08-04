3 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Ya Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 3 Ağustos Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli oldu. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Ya Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 3 Ağustos Perşembe gününün reyting sonuçları...

3 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

3 Ağustos Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklandı.

Total'de 1. sırada TV8’de izleyiciyle buluşan Masterchef Türkiye All Star, 2. sırada TRT1’de yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz, 3. sırada Fox Ana Haber yer aldı.

AB'de ise 1. sırada Masterchef Türkiye All Star, 2. sırada TV8,5’ta yayınlanan Adana Demirspor-CFR Cluj UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması, 3. sırada Kanal D Ana Haber yer aldı.

GEÇEN HAFTANIN (27 TEMMUZ) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Kendi Düşen Ağlamaz”, 2. sırada Kanal D’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada Kanal D’de ekrana gelen “Ya Çok Seversin” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Kanal D Ana Haber”, 3.sırada “Kendi Düşen Ağlamaz” yer aldı.



