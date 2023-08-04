MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. 3 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Ya Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

3 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Ya Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

03.08.2023 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Ağustos reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Ya Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 3 Ağustos reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 3 Ağustos Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli oldu. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Ya Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 3 Ağustos Perşembe gününün reyting sonuçları...

3 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

3 Ağustos Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklandı.

Total'de 1. sırada TV8’de izleyiciyle buluşan Masterchef Türkiye All Star, 2. sırada TRT1’de yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz, 3. sırada Fox Ana Haber yer aldı.

AB'de ise 1. sırada Masterchef Türkiye All Star, 2. sırada TV8,5’ta yayınlanan Adana Demirspor-CFR Cluj UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması, 3. sırada Kanal D Ana Haber yer aldı.

3 ağustos reyting

GEÇEN HAFTANIN (27 TEMMUZ) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Kendi Düşen Ağlamaz”, 2. sırada Kanal D’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada Kanal D’de ekrana gelen “Ya Çok Seversin” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Kanal D Ana Haber”, 3.sırada “Kendi Düşen Ağlamaz” yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Estetiksiz hali olay olmuştu! Makyajsız ve filtresiz poz verdiEstetiksiz hali olay olmuştu! Makyajsız ve filtresiz poz verdi
Estetiksiz hali ortaya çıktı! Görenler inanamadıEstetiksiz hali ortaya çıktı! Görenler inanamadı
Maneviyata yönelmişti! Şortlu poza yorum yağdıManeviyata yönelmişti! Şortlu poza yorum yağdı
Anahtar Kelimeler:
Kim Milyoner Olmak İster Reyting sonuçları ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin ihanetini görüntülü arayarak ifşa etti

Sevgilisinin ihanetini görüntülü arayarak ifşa etti

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Tek bir hatası tüm evine mâl oldu! Ailesi canını zor kurtardı

Tek bir hatası tüm evine mâl oldu! Ailesi canını zor kurtardı

20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Günün Videosu

Suya gübreye ihtiyaç duymuyor, birçok aileye gelir kapısı oluyor: "Bölgeye 2 milyon dolar kazandırıyor"
Suya gübreye ihtiyaç duymuyor, birçok aileye gelir kapısı oluyor: "Bölgeye 2 milyon dolar kazandırıyor"
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.