3 fenomen daha gözaltına alındı! Yasa dışı bahiste yeni dalga: 4 fenomen firari

Yasa dışı bahisle mücadele devam ediyor. Tanınmış kişilere yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İstanbul’da yüksek takipçili fenomenlerin bulunduğu bazı sosyal medya hesaplarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı iddiaları üzerine 3 kişi gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Sosyal medyada yüksek takipçili fenomenlerin bulunduğu bazı hesaplarda yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı tespit edildi. İstanbul’da 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik gündüz saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

3 GÖZALTI 4 FİRARİ

Operasyonda Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz isimli 3 kişi gözaltına alınırken, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Çağlayan Adliyesine sevk edileceği öğrenildi. (İHA)