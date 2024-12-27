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  4. 3 fenomen daha gözaltına alındı! Yasa dışı bahiste yeni dalga: 4 fenomen firari

3 fenomen daha gözaltına alındı! Yasa dışı bahiste yeni dalga: 4 fenomen firari

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.12.2024 11:24
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Geçtiğimiz günlerde ünlü isimler ve sosyal medya fenomenlerine düzenlen yasa dışı bahis operasyonu genişletildi. Fenomenlere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yüksek takipçili olduğu belirlenen Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz gözaltına alındı. 4 fenomen ise firari. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilecek.

3 fenomen daha gözaltına alındı! Yasa dışı bahiste yeni dalga: 4 fenomen firari

Yasa dışı bahisle mücadele devam ediyor. Tanınmış kişilere yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İstanbul’da yüksek takipçili fenomenlerin bulunduğu bazı sosyal medya hesaplarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı iddiaları üzerine 3 kişi gözaltına alındı.

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EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Sosyal medyada yüksek takipçili fenomenlerin bulunduğu bazı hesaplarda yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı tespit edildi. İstanbul’da 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik gündüz saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

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3 GÖZALTI 4 FİRARİ

Operasyonda Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz isimli 3 kişi gözaltına alınırken, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Çağlayan Adliyesine sevk edileceği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı fenomen yasa dışı bahis cezası
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