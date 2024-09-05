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    4. 3 gün boyunca banyosundan gelen garip seslerle korku yaşadı! Tavandaki lambayı sökünce gördüklerine inanamadı... "Gözyaşlarına boğuldum"

    3 gün boyunca banyosundan gelen garip seslerle korku yaşadı! Tavandaki lambayı sökünce gördüklerine inanamadı... "Gözyaşlarına boğuldum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.09.2024 10:41
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    Çin'in Hebei eyaletinin Changzhou şehrinde ev sahibi banyosundan 3 gün boyunca gelen garip seslerle büyük bir korku yaşadı. Sesin kaynağını bulmak isteyen ev sahibi tavandaki lambayı söktü ve karşısında yaralı bir yavru kedi buldu. Ev sahibi o anları sosyal medyadan paylaşırken, "Gözyaşlarına boğuldum" ifadelerini kullandı.

    3 gün boyunca banyosundan gelen garip seslerle korku yaşadı! Tavandaki lambayı sökünce gördüklerine inanamadı... "Gözyaşlarına boğuldum"

    MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Hebei eyaletinin Changzhou şehrinde yaşayan ismi açıklanmayan bir kadın 3 gün boyunca evinin banyosundan garip sesler geldiğini söyledi. Sesin kaynağını araştıran ev sahibi bir türlü bulamadı ve duyulan sesin tam olarak nereden geldiğini tespit etmek için tavanda bulunan lambayı sökmeye karar verdi. Ampulü çıkarttıktan sonra cep telefonun ışığını kullanan kadın deliğe sıkışan bir yavru kedi buldu.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü tek gözü kapalı olan kediye üzüldüğünü ifade etti. Yavru kedinin su ve yiyecek eksikliğinden dolayı sesi kısılmıştı ve bir hayli bitkin görünüyordu.

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    Çin kedi
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