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    4. Uzak durulması gereken burç erkeklerini açıkladı! Sosyal medyada çok konuşuldu: 'Fingirdek erkek..."

    Uzak durulması gereken burç erkeklerini açıkladı! Sosyal medyada çok konuşuldu: 'Fingirdek erkek..."

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.04.2024 09:13
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    Sosyal medya içerik üreticisi Selin Bayraktar paylaştığı videosunda uzak durulması gereken burç erkeklerini açıklayınca sosyal medyada gündem oldu. Bayraktar videosunda burçlara yönelik yaptığı analizlerle adından söz ettirmeyi başardı.

    Uzak durulması gereken burç erkeklerini açıklayan sosyal medya içerik üreticisi Selin Bayraktar videosunda, "Evet arkadaşlar uzak durulması gereken burç erkeklerini açıklıyorum. Akrep erkekleri genelde adı üstünde akrep sokucu bir hayvandır. Hep laf sokmaya çalışırlar. İkizler genelde sarışının adı esmerin tadı olarak takılırlar. İkili oynarlar. Yaylar genelde fingir fingirdir. Fingirdek erkek burç grubu içine girerler. Aslanlar genelde hep üstte olmaya çalışırlar. Hep haklı olmayı isterler. Hep kendilerini üstte görürler" ifadelerini kullandı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü genç kadının paylaşımını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ablamız kitabını yazmış" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben yay burcuyum, yay burcu için dediklerin bende yok ben mülayim sessiz sakın bir adamım yanlış biliyorsunuz" yorumunu yaptı.

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