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  4. 3 gün önce kaybolan 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

3 gün önce kaybolan 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 19:32 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde kaybolan 19 yaşındaki gencin cansız bedeni kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

3 gün önce kaybolan 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Olay, Sinanpaşa ilçesi Kırka beldesinde meydana geldi. İddialara göre, beldede oturan Mustafa K., 3 gün önce bir anda ortadan kayboldu. Mustafa K.’ye ulaşamayan aile üyeleri ise durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Arama ve Kurtarma Derneği (AFAD) ekipleri sevk edildi.

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AĞACIN YANINDA ÖLÜ BULUNDU

Uzun süren arama çalışmaları sonrası Mustafa K.’nin cansız bedeni beldeye yakın bir arazideki ağacın yanında bulundu.
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Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, ekipler olayla ilgili intihar şüphesi üzerinde duruyor. (İHA)
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