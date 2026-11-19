Bakan Yumaklı, bazı ürünlerin etiketlerinde kullanılan ifadelerin yasaklanacağını belirtirken, denetimlerin artırıldığını ve kurallara uymayan işletmelerin kamuoyuna duyurulduğunu söyledi.

Gıda güvenliği ve sahte ürünlerle mücadele Türkiye’nin en önemli gündem maddeleri arasında yer alırken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a konuşan Bakan Yumaklı, tüketicileri yanıltan ürün etiketlerinden sahte bal ve zeytinyağına, peynir çeşitlerinden restoran denetimlerine kadar birçok konuda yeni uygulamaların ayrıntılarını paylaştı.

MARKET RAFLARINDA YENİ DÖNEM! YANILTICI ETİKETLERE SON

Bakan Yumaklı, gıda ambalajlarında tüketiciyi yanıltabilecek ifadelerle mücadele başlatıldığını belirterek ürünün içeriği ile ambalajında yer alan bilgilerin birbiriyle uyumlu olması gerektiğini vurguladı.

Özellikle tereyağı, peynir, süt, dondurma ve ton balığı gibi ürünlerde kullanılan bazı ifadelerin tüketicide yanlış algı oluşturduğunu söyleyen Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

“Ürünün, markanın ve mesajın çağrıştırdığı içerikte olması şart. Tüketici, pakete baktığı zaman içinde ne olduğunu açıkça görecek. Tereyağı ise tereyağı, margarin ise margarin. Kandırmaca, aldatmaca olmayacak.”

Yumaklı, “yarım yağlı tereyağı” ve “dörtte üç yağlı tereyağı” gibi ifadeleri de örnek göstererek ürünlerin gerçek içeriklerine uygun şekilde tanıtılması gerektiğini belirtti.

PEYNİRDE ETİKET OYUNUNA SON! ‘TOST PEYNİRİ’ DETAYI

Peynir ürünlerinde kullanılan isimlendirmelere de değinen Bakan Yumaklı, özellikle eritme peynirlerinin farklı peynir çeşitleri gibi pazarlanmasına dikkat çekti.

Bazı eritme peynirlerinin “örgü peyniri”, “tel peynir” veya “tost peyniri” adı altında satıldığını belirten Yumaklı, bu ürünlerin üretim teknolojisi ve içeriğinin geleneksel peynirlerden farklı olduğunu söyledi.

“Tost peyniri deyince kaşar peyniri algılanıyor değil mi? Halbuki tost peyniri diye sattığı da eritme peyniri.”

Bakan Yumaklı, peynirlerin gerçek niteliğinin ambalajlarda açıkça belirtilmesini sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirileceğini ifade etti. Röportajda bazı uygulamalar için 1 Ocak, bazıları için ise 30 Nisan tarihleri işaret edildi.

SÜT PAKETLERİNDE ‘DOĞAL’ İFADESİNE SINIRLAMA

Süt ürünlerinin ambalajlarında yer alan “doğal süt” ifadesi de yeni düzenlemelerin kapsamına alındı.

Bakan Yumaklı’nın açıklamasına göre, sütler yağ oranlarına göre sınıflandırılacak. “Doğal süt” ifadesi yalnızca tam yağlı ve yağlı sütlerde kullanılabilecek.

Az yağlı ve yağsız sütlerin ambalajlarında ise bu ifadeye yer verilemeyecek.

Yumaklı, söz konusu düzenleme için geçiş süreci belirlendiğini ve 31 Mart 2027 itibarıyla uygulamanın tamamlanacağını açıkladı.

ÇİLEKLİ SÜTTE BİNDE 1 ÇİLEK! AROMALI ÜRÜNLERE YENİ KURAL

Bakan Yumaklı’nın dikkat çektiği bir diğer konu ise özellikle çocuklara yönelik üretilen aromalı sütler oldu.

Bazı çilekli sütlerde çilek oranının yalnızca binde 1, muzlu sütlerde ise muz püresi oranının yine binde 1 olduğunu belirten Yumaklı, bu ürünlerin isimlendirilmesinde tüketiciyi yanıltan ifadeler kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Yumaklı, bu tür ürünlerin “aromalı” olarak tanımlanması gerektiğini belirterek firmalara geçiş süreci için gerekli uyarıların yapıldığını aktardı.

Yeni uygulamanın 1 Ocak itibarıyla başlayacağını ifade etti.

‘KÖY TAVUĞU’ ALGISI OLUŞTURAN AMBALAJLAR YASAKLANACAK

Bakan Yumaklı, endüstriyel olarak üretilen tavukların ambalajlarında köy tavuğu algısı oluşturulmasına da izin verilmeyeceğini söyledi.

Bazı ürünlerin köyde yetiştirilmiş ve daha sağlıklı olduğu izlenimi verilerek daha yüksek fiyatlarla satıldığını belirten Yumaklı, bu tür pazarlama yöntemlerine karşı düzenleme yapılacağını açıkladı.

Yumaklı, “Köy tavuğu algısı verilen tavuklar marketlerde olamaz, çünkü köy tavuğu endüstriyel olarak üretilemez” ifadelerini kullandı.

SAHTE BAL ÜRETİCİLERİNE MİLYONLARCA LİRALIK CEZA

Türkiye’nin bal üretiminde dünyada ikinci sırada bulunduğunu belirten Yumaklı, sahte balla mücadelede ileri analiz teknolojilerinin kullanılmaya başlandığını anlattı.

2023 yılında NMR analiz cihazının temin edildiğini söyleyen Yumaklı, bu cihaz sayesinde balın içeriğinin daha ayrıntılı incelenebildiğini belirtti.

Sahte bal üreticilerinin Bakanlığın tespit kapasitesini anlamak amacıyla analiz için sahte ürün göndermeye çalıştıklarını da açıklayan Yumaklı, bu girişimlerin fark edildiğini söyledi.

Son üç yıldaki bal denetimlerine ilişkin rakamlar şöyle:

7 bin 134 denetim gerçekleştirildi.

750 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandı.

81 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Bakan Yumaklı, denetimlerin ardından bal sahteciliğinde ciddi bir düşüş yaşandığını ifade etti.

ZEYTİNYAĞI ALIRKEN DİKKAT! ‘OLAĞAN DIŞI UCUZ’ ÜRÜNLER İÇİN UYARDI

Zeytinyağında yapılan tağşişe de değinen Bakan Yumaklı, bazı ürünlere pamuk yağı başta olmak üzere farklı yağların karıştırıldığını belirtti.

Gerçek zeytinyağı üreticilerinin korunmasının da öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Yumaklı, tüketicilere özellikle aşırı ucuz ürünler konusunda uyarıda bulundu.

“Vatandaşımız hayatın olağan akışına aykırı ucuzluktaki zeytinyağına el uzatmamalı. Bunlara prim vermemeli. Belgeli, sertifikalı üreticileri tercih etmeli.”

Bakan Yumaklı, yalnızca zeytinyağına yönelik 6 bin 425 denetim gerçekleştirildiğini açıkladı.

RESTORANLARDA QR KOD DÖNEMİ! DENETİM TARİHİ GÖRÜLEBİLECEK

Gıda güvenliği çalışmalarının yalnızca market ürünleriyle sınırlı olmadığını belirten Yumaklı, restoran ve diğer gıda işletmelerinde de yeni uygulamaların devreye alındığını söyledi.

Buna göre işletmelerin görünür bir alanda bulunduracağı karekod sayesinde vatandaşlar, işletmenin gıda güvenliği açısından en son ne zaman denetlendiğini öğrenebilecek.

Bakan Yumaklı, işletmelerin yılda en az bir kez denetlendiğini, gerekli görülen yerlerde tekrar kontroller yapıldığını ifade etti.

MENÜLERDE KALORİ VE İÇERİK BİLGİSİ ZORUNLULUĞU

Restoran ve kafelerde “şeffaf menü” uygulamasına da değinen Bakan Yumaklı, tüketicilerin sipariş ettikleri yemeklerin içeriğini ve kalori bilgisini görebilmelerinin hedeflendiğini söyledi.

Uygulamanın zincir restoranlarda başlatıldığını belirten Yumaklı, diğer restoran ve kafelere ise 2027 yılının sonuna kadar süre verildiğini açıkladı.

Böylece tüketicilerin yemek tercihlerinde daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilmesi amaçlanıyor.

YILDA 1,3 MİLYONDAN FAZLA DENETİM

Bakan Yumaklı, gıda güvenliği kapsamında yıllık denetim sayısının 1 milyon 300 bini aştığını açıkladı.

Taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmaların kamuoyuna duyurulması uygulamasına da değinen Yumaklı, ifşa sürecinin cezanın yerine geçmediğini vurguladı.

Yumaklı, “Zaten biz önce cezayı veriyoruz, sonra ifşayı yapıyoruz. Yani ifşa edilen ürün ve şirket zaten ceza almıştır” dedi.

Bakanlık bünyesinde geliştirilen yazılımla numunelerin, analizlerin ve denetim süreçlerinin kodlarla takip edildiğini anlatan Yumaklı, tespit edilen uygunsuzlukların güncel olarak kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.

TÜKETİCİLER DE DENETİME KATILABİLECEK

Bakan Yumaklı, vatandaşlara “Güvenilir Gıda” mobil uygulamasını kullanmaları çağrısında bulundu.

Uygulama üzerinden son kullanma tarihi geçmiş ürünler gibi uygunsuzlukların fotoğraflanarak Bakanlığa bildirilebileceğini belirten Yumaklı, böylece tüketicilerin de denetim sürecine doğrudan katkı sağlayabileceğini söyledi.

‘TARIM BİTTİ Mİ?’ SORUSUNA RAKAMLARLA YANIT

Ahmet Hakan’ın Türkiye’de tarım ve hayvancılığın durumuna ilişkin sorusunu da yanıtlayan Bakan Yumaklı, üretim ve ihracat verilerini paylaştı.

Yumaklı’nın aktardığı rakamlara göre Türkiye’de büyükbaş hayvan sayısı 17,8 milyon, küçükbaş hayvan sayısı 60,8 milyon, kanatlı hayvan sayısı 394 milyon ve arılı kovan sayısı 8,8 milyon seviyesinde bulunuyor.

Türkiye’nin tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünyada yedinci sırada olduğunu belirten Yumaklı, 2025 yılı tarımsal hasılasının 83,2 milyar dolar olduğunu, 2026 yılında ise 90 milyar doların aşılmasının beklendiğini söyledi.

Bakan Yumaklı ayrıca 2025 yılı tarımsal ihracatının 32,6 milyar dolar olduğunu, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 125 seviyesinde bulunduğunu ifade etti.

Tohum üretiminin yüzde 96'sının Türkiye’de gerçekleştirildiğini ve Türk tohumlarının 117 ülkede kullanıldığını belirten Yumaklı, Türkiye’nin fındık, üzüm, incir, ayva, kayısı ve kiraz ihracatında dünya lideri olduğunu da aktardı.

GIDA GÜVENLİĞİNDE YENİ TAKVİM

Bakan Yumaklı’nın açıklamalarında, gıda ürünlerinin doğru etiketlenmesi ve tüketicinin yanıltılmasının önlenmesi için çeşitli geçiş tarihlerine dikkat çekildi.

Peynir ve aromalı süt ürünlerinde 1 Ocak, bazı diğer düzenlemelerde 30 Nisan, süt ambalajlarındaki “doğal” ifadesinde 31 Mart 2027, restoran ve kafelerde şeffaf menü uygulamasında ise 2027 sonu öne çıkan tarihler oldu.

Yumaklı, yeni düzenlemelerin temel amacının tüketicinin satın aldığı ürünün içeriğini açık ve doğru şekilde öğrenmesini sağlamak olduğunu vurguladı.