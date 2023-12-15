3 yaşındaki çocuk üvey ağabeyi tarafından öldüresiye dövüldü! Öfke nöbeti geçiren 12 yaşındaki ağabey hastanelik etti

MYNET-DIŞ HABERLER 3 yaşındaki Noah Brown isimli çocuk babasının Indianapolis'teki Güney Lyons Bulvarı'ndaki evinde üvey ağabeyi tarafından darp edildi. Fox 59'un haberine göre Noah'ın annesi Michelle Lane çevrimiçi bir dilekçede, 3 yaşındaki oğlunun 12 yaşındaki üvey ve 5 yaşındaki üvey ağabeyleriyle birlikte kaldığını söyledi. Öfke nöbeti geçiren 12 yaşındaki ağabey kardeşini darp ettiğini itiraf etti.

HER DETAYI KORKUNÇ

Anne Lane, oğluna şiddet uygulayan 12 yaşındaki çocuğun biyolojik babasına mesaj göndererek her şeyi itiraf ettiğini söyledi. Anne mahkemedeki ifadesinde, "12 yaşındaki çocuk biyolojik babasına, oğlumun ağlarken 'sinir bozucu' davrandığını söyledi, bu yüzden ona kemerle vurdu, kafasını ranzanın çerçevesine vurdu ve onu duvara çarptı. Oğlum bu yüzden birden fazla nöbet geçirdi. İyileşmek için uzun bir yolu var.Yaşam kalitesinin ne olacağı garanti değil ama biz onun iyi bir şekilde çıkması için dua ediyor ve en iyisini umuyoruz" dedi.

Adı açıklanmayan 12 yaşındaki üvey ağabey ağır saldırı, 14 yaşın altındaki bir kişiye iki kez ciddi bedensel zarar verme ve kişisel silah bulundurmayla suçlanıyor.