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    4. 3 yaşındaki çocuk üvey ağabeyi tarafından öldüresiye dövüldü! Öfke nöbeti geçiren 12 yaşındaki ağabey hastanelik etti

    3 yaşındaki çocuk üvey ağabeyi tarafından öldüresiye dövüldü! Öfke nöbeti geçiren 12 yaşındaki ağabey hastanelik etti

    15.12.2023 08:58 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin İndiana eyaletinde yaşanan bir olay ülke gündemine yerleşti. 3 yaşındaki çocuk, öfke sorunları olduğu iddia edilen 12 yaşındaki üvey ağabeyi tarafından öldüresiye dövüldü. Hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki çocuğun komada yaşam mücadelesi verdiği belirtilirken 12 yaşındaki üvey ağabeyi ise tutuklandı.

    3 yaşındaki çocuk üvey ağabeyi tarafından öldüresiye dövüldü! Öfke nöbeti geçiren 12 yaşındaki ağabey hastanelik etti

    MYNET-DIŞ HABERLER 3 yaşındaki Noah Brown isimli çocuk babasının Indianapolis'teki Güney Lyons Bulvarı'ndaki evinde üvey ağabeyi tarafından darp edildi. Fox 59'un haberine göre Noah'ın annesi Michelle Lane çevrimiçi bir dilekçede, 3 yaşındaki oğlunun 12 yaşındaki üvey ve 5 yaşındaki üvey ağabeyleriyle birlikte kaldığını söyledi. Öfke nöbeti geçiren 12 yaşındaki ağabey kardeşini darp ettiğini itiraf etti.

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    HER DETAYI KORKUNÇ

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    Anne Lane, oğluna şiddet uygulayan 12 yaşındaki çocuğun biyolojik babasına mesaj göndererek her şeyi itiraf ettiğini söyledi. Anne mahkemedeki ifadesinde, "12 yaşındaki çocuk biyolojik babasına, oğlumun ağlarken 'sinir bozucu' davrandığını söyledi, bu yüzden ona kemerle vurdu, kafasını ranzanın çerçevesine vurdu ve onu duvara çarptı. Oğlum bu yüzden birden fazla nöbet geçirdi. İyileşmek için uzun bir yolu var.Yaşam kalitesinin ne olacağı garanti değil ama biz onun iyi bir şekilde çıkması için dua ediyor ve en iyisini umuyoruz" dedi.

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    Adı açıklanmayan 12 yaşındaki üvey ağabey ağır saldırı, 14 yaşın altındaki bir kişiye iki kez ciddi bedensel zarar verme ve kişisel silah bulundurmayla suçlanıyor.

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