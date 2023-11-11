Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Tacizci erkek arkadaşı önce darp edip kolunu kırdı! Sonrasında gizlice kaydedilen cinsel ilişki görüntülerini ailesine gönderdi

    Tacizci erkek arkadaşı önce darp edip kolunu kırdı! Sonrasında gizlice kaydedilen cinsel ilişki görüntülerini ailesine gönderdi

    11.11.2023 15:48 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere'nin Doğu Yorkshire bölgesinde yaşayan 31 yaşındaki Jessica Smith, 27 yaşındaki sevgilisi Dillan Billany tarafından darp edildi. Kolu kırılan 31 yaşındaki kadın erkek arkadaşının cinsel ilişki görüntülerini ailesine göndererek kendisini tehdit ettiğini ifade etti. Sevgilisinin darp ettiği 31 yaşındaki Jessica Smith kolu kırıldığı için üç saatlik bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı.

    İngiltere'nin Doğu Yorkshire bölgesinde yaşayan 31 yaşındaki Jessica Smith, 27 yaşındaki sevgilisi Dillan Billany ile ilişkilerinin başlamasından sadece 3 ay sonra şiddet görmeye başladığını söyledi. Tartışma yaşadıkları geceyi anlatan Smith, "Yerde beni sürükleyerek tekmeledi. Acı çekiyordum. Ertesi sabah onunla yüzleştiğimde ne olduğunu hatırlamadığını söyledi. Bunun tek seferlik olmasını umuyordum ama öyle olmadı. Sosyal medya hesaplarımı silmemi ve ailemden izole olmamı istedi. Onsuz yaşayamayacağımı hissettim ve ona bir şans daha vermeye karar verdim" dedi.

    "HABERİM YOKTU"

    1

    Billany'nin şiddettin devam ettiğini söyleyen Jessica, "Annem bir şeylerin ters gittiğini anladı ve ona her şeyi anlattım. İlk şiddet olayından sonra defalarca dayak yedi. Birinde yumruk atarak dudağımı patlattı. Diğerinde ise boğazımı sıktı. Her seferinde ertesi gün özür diledi. Son olarak varlığından haberim olmayan bir cinsel ilişki kaydını 49 yaşındaki annem Tracey ile paylaştı. Haberim yoktu. Görünce ne yapacağımı bilemedim" ifadelerini kullandı.

    İlginizi Çekebilir

    “Göğüslerimi gösteriyormuşum” isyanı! AVM’den kovulunca...

    “Göğüslerimi gösteriyormuşum” isyanı! AVM’den kovulunca...

     Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

    Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

     Cinsel organını büyütme isteği sonunu getirdi! Feci bir şekilde can verdi

    Cinsel organını büyütme isteği sonunu getirdi! Feci bir şekilde can verdi

     Bıçak zoruyla tecavüze uğradı! Skandalın böylesi...

    Bıçak zoruyla tecavüze uğradı! Skandalın böylesi...

     Kendisi 65 karısı 16 yaşında! “Balayımız bitince okuluna geri dönecek”

    Kendisi 65 karısı 16 yaşında! “Balayımız bitince okuluna geri dönecek”


    Günün Trend Haberleri

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    cinsel ilişki sevgili
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Erdoğan'dan kritik zirvede çok sert mesajlar! 'Acizlik ve korkaklıktır'

    Erdoğan'dan kritik zirvede çok sert mesajlar! 'Acizlik ve korkaklıktır'

    Cinsel birliktelik sırasında fantezi yapmak isterken öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: 'Ağzından köpük gelince...'

    Cinsel birliktelik sırasında fantezi yapmak isterken öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: 'Ağzından köpük gelince...'

    Nostradamus'un 2024 kehanetleri gündem yarattı! Yeni savaşın detaylarını verdi

    Nostradamus'un 2024 kehanetleri gündem yarattı! Yeni savaşın detaylarını verdi

    Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

    Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

    Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

    Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

    Kalıbı küçük üstüyle şov yaptı... "Nokta kadar"

    Kalıbı küçük üstüyle şov yaptı... "Nokta kadar"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

    Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

    Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

    Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

    13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

    13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

    Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

    Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

    Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

    Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.