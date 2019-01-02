30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bilemedi! Sosyal medyanın diline düştü

TRT 1'de Engin Altan Düzyatan'ın sunduğu 3'te 3 Tarih programındaki bir soruya verilen yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu.

"KALDIM YANİ"

Dünkü programda bir yarışmacıya, "30 Ağustos Zafer Bayramı hangi olayı anmak için kutlanan bir ulusal bayramdır?" diye soruldu. Yarışmacı ise soru karşısında, "Kaldım yani" diyerek karşılık verdi.

"HER ŞEY KENDİ İÇİNDE AÇIKLANIYOR"

Yarışmanın sunucusu Engin Altan Düzyatan'ın "Soruyu tekrar okursanız, aslında her şey kendi içinde açıklanıyor soruda" demesine yarışmacı, "Tabii ki bu soruyla ilgili bir fikrim var demeyeceğim, elbette olmalı" şeklinde karşılık verirken, yarışmacının yine de yanlış yanıt verdiği görüldü.

'CUMHURİYETİN İLANI' CEVABINI VERDİ

Yarışmacının, doğru şık, "Büyük Taaruz'un sonlanması" yerine, yanlış şık olan "Cumhuriyetin ilanı"nı seçmesi dikkat çekti.

