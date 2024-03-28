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  4. 30 kilo vermişti! Son haline gelen yoruma Ata Demirer sessiz kalamadı... "Şimdi resmen yakışıklısın"

30 kilo vermişti! Son haline gelen yoruma Ata Demirer sessiz kalamadı... "Şimdi resmen yakışıklısın"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.03.2024 14:24
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Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Ata Demirer'in fit görünümüne beğeni yağıyor. 30 kilo veren Ata Demirer kendisine gelen bir yoruma sessiz kalamadı.

30 kilo vermişti! Son haline gelen yoruma Ata Demirer sessiz kalamadı... "Şimdi resmen yakışıklısın"

Verdiği kilolarla adından söz ettiren Ata Demirer sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Ata Demirer, geçtiğimiz yıl katıldığı programda, "22 kilo verdim. Öğlen ve akşam yemeklerinde karbonhidrat yemedim. Direkt et, balık, protein yedim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. 4.5 ayda 22 kilo gitti, diyetisyenle de yapmadım" demişti.

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Demirer "Bir arkadaşım mide ameliyatı olmuştu ona 'Ne yiyorsun' dedim, 'Ekmek yemiyorum' dedi. 'Ekmeği atacaksan niye mide ameliyatı oldun?' dedim. 'Sabahları bir dilim ekmek yiyorum, bir daha yemiyorum' dedi. Ben de denedim. Çok hızlı kilo verdim. Hafta sonu alkol alıyorum sadece, onu da pazar günü ciddi bir yürüyüşle dengeliyorum" diyerek mide ameliyatı olmadığını söylemişti.

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2.5 yılda 30 kilo veren ünlü komedyen fit pozlarını paylaştı. Bir takipçisi ise Ata Demirer'e "Çok yakışıklı oldun, zaten çok sevimli, çok sempatiktin şimdi resmen yakışıklısın" dedi.

Komedyen ise bu yoruma gülerek "Resmen mi?" diyerek yorumu ti'ye aldı.

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