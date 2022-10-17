30 yaşında gelmeden dünyayı dolaştı! “Dünyadaki her ülkeye gittim. İşte ziyaret etmeniz gereken yerler...”

30 yaşına gelmeden dünyadaki her ülkeyi ziyaret eden bir adam favori yerlerini açıklayarak seyahat tutkunlarıyla kendi listesini paylaştı. Henüz 17 yaşındayken dünya turuna başladığını ifade eden Henrik Jeppesen, dünyada Birleşmiş Milletler tarafından resmen tanınan 193 ülkeyi ve ayrıca birçok tartışmalı bölgeyi ve küçük adayı ziyaret ederek 3.000 günlük bir turu tamamladı. Şimdilerde 34 yaşında olan Jeppesen, insanlarla tanışmayı, yeni bir kültürün atmosferini hissetmeyi, mümkün olduğunca uzuca seyahat etmeyi ve gittiği bölgelerde yerel halkla içiçe olmayı sevdiğini dile getirdi.

28 YAŞINDA TURUNU TAMAMLADI

Henüz 28 yaşındayken dünya turunu tamamladığını dile getiren Jeppesen, “Beni en çok şaşırtan ve sevindiren ülke Ruanda oldu. 94'teki soykırımları düşünürsünüz, oldukça istikrarsız ve pek çok şeyin yolunda gitmediği bir Afrika ülkesi beklersiniz. Ama çok iyi organize edilmiş. Çok güvenli ve çok temiz. Güzel insanlar ve nefes kesici manzaralar var. Bin tepeli ülke olarak biliniyor ve muhteşem bir turistik yer” dedi.

Dünyada en sevdiği yerler arasında ikinci sırada beklentilerini fazlasıyla aşan Nijerya olduğunu belirten Jeppesen, “Gitmeden önce hakkında çok fazla olumsuz şey duymuştum. Ama ben Lagos’a gittim ve benim için harika bir deneyimdi” diye konuştu.

“EN İYİ YEMEKLER İTALYA’DA”

Olumlu yorumlar duymasına rağmen hayal kırıklığı yaşadığı ülkelerin başında ise Yeni Zelanda ve Estonya’nın geldiğini ifade eden Jeppesen, “Estonya İskandinav kültürünün ve Avrupa’nın eski dünya cazibelerinin çoğuna sahip. Ancak fiyatları çok yüksekti. Beklediğimden daha kötü bir hizmet aldım. Benzer bir durumu Bora Bora Adaları’nda yaşadım. Fiyatlar Maldivler'in iki ya da üç katı ama çok benzer bir deneyiminiz var. Sadece o kadar iyi hissettirmedi. Hizmet iyi değildi.” ifadelerini kullandı.

Jeppesen dünyanın en iyi yemeklerinin İtalya’da olduğunu dile getirerek, “En iyi yemekler İtalya’da. İtalyanlar dünyanın en iyi yemek üreticileri. Beş Euro'ya harika yemekler yiyebilirsiniz. Bir başka harika yer de Güney Afrika. GDO'lu olduğu için o kadar kaliteli olmayabilir ama yine de tadı harika. Makarnalar, salatalar, pizzalar. Pek çok şeyi kendileri üretiyorlar. Turist olarak aşağı inip pizza için bir pound ödeyebilirsiniz. Bununla birlikte, küresel mutfak mükemmelliği söz konusu olduğunda Kuzey Kore kendisini listenin en sonunda bulur.En kötü yemek Kuzey Kore, gerçekten korkunçtu. Bir fabrikada işlenen her şeyi yemek konusunda daha güvende hissederim, ancak orada çok fazla gıda düzenlemesi olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.



