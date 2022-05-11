30 yıllık FIFA ortaklığı sona erdi: EA Sports'tan EA Sports FC hamlesi! 2023'te...

2023'te yeni bir dönem başlıyor. Electronic Arts'a bağlı EA Sports yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan hit futbol video oyunları için FIFA markasını resmen bırakacağını duyurdu. Yeni dönemde EA Sports'un amiral gemisi olarak nitelendirilen FIFA futbol oyununa EA Sports FC adı verilecek.

BİR DÖNEMİN SONU! EA SPORTS FC GELİYOR

FIFA ve EA Sports, PC, PlayStation, Microsoft Xbox ve Nintendo Switch platformları için her yıl yeni bir versiyonu çıkan futbol video oyunu FIFA'yı piyasaya sürmek için yaklaşık 30 yıldır işbirliği yapıyordu.

EA Sports tarafından 19.000'den fazla oyuncu, 700'den fazla takım, 100'den fazla stadyum ve 30 ligden oluşan lisans portföyünün, EA Sports FC'de olmaya devam edeceği aktarıldı. Yapılan açıklamada ayrıca "Oyunlarımızla ilgili sevdiğiniz her şey EA Sports FC'nin bir parçası olacak" denildi.

İsim değişikliğine rağmen, FIFA oyunlarında yer alan çoğu detay aynı kalacak gibi görünüyor.

MARKA BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU

Geçen sonbaharda, EA Sports'un üst yöneticisi Cam Weber, şirketin FIFA ile olan lisans anlaşmasını yeniden değerlendirdiğini söylemişti. Daha sonra EA'nın İngiltere'de “EA Sports FC” adlı bir oyun için ticari marka başvurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bu durum FIFA ile ortaklığın sona ermesi sonrası popüler video oyunu için "EA Sports FC" adının kullanacağına yönelik iddiaları güçlendirmişti.

EA, 2023 yazında EA Sports FC hakkında daha fazla bilgi paylaşacak.

