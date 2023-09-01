HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 300 bin lira verip Meksika'ya tatile gittiler, başlarına gelmeyen kalmadı! Ters kelepçeyle mahzene atılıp...

300 bin lira verip Meksika'ya tatile gittiler, başlarına gelmeyen kalmadı! Ters kelepçeyle mahzene atılıp...

01.09.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de yaşayan Muştu Ailesi, bir tatil firmasından satın aldıkları ve Türk parasıyla 300 bin lira masraf yaptıkları Meksika tatilinde hayatlarının şokunu yaşadı. Polis kontrol noktasında, yaptırdıkları otel kaydının sahte olduğu gerekçesiyle sınır noktasında ters kelepçe yapılarak gözaltına alınan aile, bir mahzene kapatıldı. Daha sonra uçakla sınır dışı edilen aile, firmaya dava açtı. İşte detaylar...

300 bin lira verip Meksika'ya tatile gittiler, başlarına gelmeyen kalmadı! Ters kelepçeyle mahzene atılıp...

İzmir'de yaşayan Kemal Muştu (34), geçtiğimiz mart ayında Meksika'nın Cancun şehrine gidebilmek için bir tatil firmasına yaklaşık 10 bin Euro (300 bin Türk Lirası) ücret ödeyerek tatil satın aldı. Tüm uçuş masrafları ve otel rezervasyonu dahil masrafları firmanın gerçekleştireceği paket tur satın alan Muştu, eşi ve 3 yaşındaki ikiz kız çocuklarıyla birlikte Meksika'ya uçtu. Aile, polis kontrol noktasında evrakları incelenirken, evrakları sahte olduğu gerekçesiyle Meksika polisi tarafından gözaltına alındı. Burada mahzen gibi bir alana kapatılan aile, 48 saat süren gözaltı süresinin ardından uçağa bindirilip Türkiye'ye gönderilerek sınır dışı edildi. Geri geldiklerinde firmayla iletişime geçen Kemal Muştu, firmanın sorumluluk kabul etmediğini ve ücret iadesini de yapmadığı gerekçesiyle avukatı Alperen Cihan Çetinkaya aracılığıyla firmaya dava açtı.

AW020687_01

"HALLEDECEKLERİNİ SÖYLEDİLER AMA BİZE HİÇ BİR YETKİLİ ULAŞMADI"

300 bin Türk Lirası ödeyerek satın aldıkları Meksika tatilinde hayatının şokunu yaşayan Kemal Muştu, polis kontrol noktasında çıkan sorun üzerine firma yetkililerinin sorunu çözeceklerini söylediklerini; ancak kendisine kimsenin yardımcı olmadığını iler sürdü.

Muştu, "Meksika'ya iniş yaptığımızda oradaki gümrük memuru evraklarımızı kontrol ederken, evraklarda usulsüzlük olduğunu söyleyip bizi yeri iki kat aşağısında bulunan zindan gibi bir yere aldılar. Ben ısrar edip firmadan bir yetkiliye ulaştım ve onlar halledeceklerini söylediler ama bize hiç bir yetkili ulaşmadı. Ben konsolosluğa ulaşmak istediğimi söylediğimde bana, 'Burası ne Meksika ne de başka bir yer, sınır bölgesindesiniz. Konsolosluğa haber veremeyiz' dediler. Ters kelepçe yaparak beni yeniden zindana indirdiler. Eşim ve 3 yaşındaki ikiz çocuklarım bir yerde, ben de başka bir yerde kaldık. Orada kaldığımız 48 saat boyunca bize sadece birer litre su verdiler; çocuklarıma bile yemek vermediler. Daha sonra da hiç bir açıklama yapmadan tatil satın aldığımız firmanın evraklarının sahte olduğunu söyleyerek bizi uçağa bindirip geri gönderdiler. Geri geldiğimizde firmanın bu konuda hiç bir sorumluluk kabul etmediğini söylemesi üzerine de avukatım aracılığıyla dava açtık" dedi.

AW020687_05

"BU İNSANLAR NEREDE DİYE HİÇ SORMAMIŞLAR BİLE"

Mağdur ailenin firma tarafından aranmadığını ve mağduriyetin ardının aranmadığını söyleyen ailenin avukatı İzmir Barosu avukatlarından Alperen Cihan Çetinkaya, durumdan dolayı firmanın sorumlu olduğunu söyledi.

Çetinkaya, "Aile bu eylem gerçekleştiğinde firma tarafından aranmamış; yani bu insanlar Türkiye'den Meksika'ya geliyorlar, ülkeye girmeden orada bir mahzene kapatılıyorlar ve 48 saat boyunca bu insanların nerede oldukları merak edilip sorgulanmamış bile. Meksika yetkilileri daha sonra müvekkilimi ters kelepçeli bir şekilde uçağa bindirmiş, hatta kelepçelerini bile uçakta açmış. Pasaport ve telefonları iade ederek ülkemize geri göndermişler. Onlar ülkeye geri döndükten sonra firmayla iletişime geçtik. Böyle bir durum yaşandığını söylediğimizde bize, sözleşmenin bir paket tur sözleşmesi olduğunu, bununla ilgili herhangi bir işlem yapamayacaklarını, sözleşmede de böyle bir madde olduğunu söylediler. Paket tur sözleşmesinde böyle bir madde yer aldığı doğru ancak göz ardı edilen bir nokta var. Meksika polisi aileyi içeri almama gerekçesinin yer aldığı bir evrak vermiş. Bu evrakta ise rezervasyon yapılan otel kaydının sahte olduğu ve ailenin bu nedenle içeri alınmadığının belirtildiği yer almakta. Otel kaydını yapan firma olduğu için de aslında sorumluluk tamamen onlarda. Orada eşi ve ikiz çocuklarıyla tatile gitmek isteyen bir Türk ailesine yapılan bu muamelenin de devlet nezdinde mutlaka değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Biz davamızı başlattık ve karşı tarafta buna ilişkin cevapları verdi. Karşı tarafın iddiası, paket tur sözleşmesi olduğu için tüm ödemeleri gerçekleştirdikleri ve ücret iadesinin yapılamayacağı ve sorumluluk üstlenmeyeceği şeklinde. Sorumluluk aslında tam da firmada. Çünkü polis kontrol noktasının öteside firmanın bir rehberi bekliyor. 48 saat boyunca haber alınamayan, 3 yaşındaki iki kız çocuğu olan bir aile var. Bu insanlar nerede diye hiç sormamışlar bile" açıklamasında bulundu.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında öldürülmüştü! Esra Erol'un programına da katılmışlar...Sokak ortasında öldürülmüştü! Esra Erol'un programına da katılmışlar...
GameX, İstanbul'da kapılarını açtıGameX, İstanbul'da kapılarını açtı
İmamoğlu ve Yavaş formülüne son noktayı koydu!İmamoğlu ve Yavaş formülüne son noktayı koydu!
Anahtar Kelimeler:
Meksika tatil

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

8 yaşındaki çocuğun keşfi şaşırttı! Oyun oynarken...

8 yaşındaki çocuğun keşfi şaşırttı! Oyun oynarken...

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Bir gören yeniden baktı! Hem sürücüsü hem de yolcusu ilginç...

Bir gören yeniden baktı! Hem sürücüsü hem de yolcusu ilginç...

Her karesi ayrı bir olay ama gerçek çok başka...

Her karesi ayrı bir olay ama gerçek çok başka...

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.