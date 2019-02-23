AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yerel seçimlere ilişkin, "31 Mart, 15 Temmuz gecesi memleketine, bayrağına sahip çıkan ve o gece gönül birlikteliği kuran vatan evlatlarının, 15 Temmuz'dan sonra verdikleri mücadelenin son eşiğidir. İnşallah 31 Mart'ta Cumhur İttifakı sandıkları patlatacak ve 4 yıl boyunca sizlere hizmet edeceğiz." dedi. Ünal, Müftülük Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek miting öncesinde yaptığı konuşmada, tarihte hiçbir şehre nasip olmayan bir kahramanlığı gösteren Kahramanmaraş'ın evladı olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayacak olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Ünal, 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla beraber Türkiye'de yeni bir sayfanın açıldığını ve "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" anlayışının hakim olduğunu vurguladı. Ünal, Kahramanmaraşlıların Erdoğan ile yol yürümekten onur duyduğunu belirterek, "31 Mart çok önemli. 31 Mart, 15 Temmuz gecesi memleketine, bayrağına sahip çıkan ve o gece gönül birlikteliği kuran vatan evlatlarının, 15 Temmuz'dan sonra verdikleri mücadelenin son eşiğidir. İnşallah 31 Mart'ta Cumhur İttifakı sandıkları patlatacak ve 4 yıl boyunca sizlere hizmet edeceğiz. İnşallah Kahramanmaraş'ı 2023'e taşıyacağız. Kahramanmaraş'ın üstüne inşallah bir Kahramanmaraş daha koyacağız." ifadesini kullandı.

AK Parti'de makam ve mevkinin değil, görev ve sorumluluk bilincinin olduğuna işaret eden Ünal, şunları kaydetti: "Biz makam ve mevkiye değil, görev ve sorumluluğa bakarız. Biz sizlerle beraber yol yürümekten, sizlerle tarih içerisindeki kutlu yolculuğumuzu sürdürmekten onur duyarız. 'Gönül belediyeciliği' dedik. Gönül nedir? Gönül, sevgidir, merhamettir, kardeşliktir, tevazudur, kibir değildir, hasbiliktir, Türkiye'nin kendisi ve memleket aşkıdır. Cumhurbaşkanımız, 'Biz bu millete aşığız' ve 'Bizimkisi bir aşk hikayesi' diyor. AK Parti'nin hikayesi, millet aşkı hikayesidir. Recep Tayyip Erdoğan'ın hikayesi de milletine aşık bir adamın hikayesidir. Aşkla çalışan yorulur mu? Biz 16 yıldır aşkla çalışıp dağları delmedik mi? Bu anlamda Kahramanmaraş'ta 12 tünel yaparak dağları delmedik mi? Aşkla çalışan tüm sorunları çözer mi? 2002-2003 yıllarındaki dertlerden birisi kaldı mı? Beraberce çözdük." - "Allah'ın izniyle çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok" "Biz beraberce Gezi'leri, 17-25 Aralık'ları, 15 Temmuz'u halletmedik mi?" diyen Ünal, şöyle devam etti: