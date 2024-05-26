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Erdoğan'ın CHP'de nasıl ağırlanacağı ortaya çıktı! 'Boş koltuk' çok tartışılmıştı, Özgür Özel'i ziyareti öncesi kulislerden sızdı

26.05.2024 10:30
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CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AK Parti Genel Merkezi'ndeki ziyareti yakın siyasi tarihin en önemli gelişmelerinden biri olarak yorumlandı. Ziyarette fazladan boş bir koltuk bulunması tartışmalara konu olmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "telafi" için iadeiziyarette bulunacağı dile getirilmişti. Boş koltuk tartışmaları sonrası Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde gerçekleştirmesi beklenen ziyaretiyle ilgili çarpıcı bir detay kulislerden sızdı!

Erdoğan'ın CHP'de nasıl ağırlanacağı ortaya çıktı! 'Boş koltuk' çok tartışılmıştı, Özgür Özel'i ziyareti öncesi kulislerden sızdı

Yerel seçimlerin sona ermesi üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etmişti. Bu görüşme CHP ve AK Parti liderlerini 8 yıl sonra buluşturmuş oldu. Tarihi görüşmeden yansıyan karelerdeki boş koltuğun beraberinde getirdiği tartışmalar ise hala konuşuluyor.

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ÖZEL RAHATSIZ OLUNCA ERDOĞAN'DAN "TELAFİ" HAMLESİ

Kulislerde koltuğun özellikle boş bırakılmadığı, bu yöntemle bir mesaj verilmek istenmediği konuşuldu. Odanın düzeni içinde yer alan koltuğun boş kalmasından Özel rahatsızlığını dile getirince Erdoğan iade-i ziyaretle telafi etmek istemişti. Erdoğan, özel kalemi Hasan Doğan'a dönerek, "Bunu telafi edelim, kısa sürede CHP'yi ziyaret edelim" dediği öne sürülüyordu.

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ERDOĞAN'IN NASIL AĞIRLANACAĞI MERAK KONUSU

Bu ziyaret üzerine iki lider de olumlu mesajlar vermiş, siyasette 'yumuşama, normalleşme' kavramları konuşulmaya başlamıştı. Şimdi de gözler Erdoğan'ın iadeiziyaretine çevrildi. Erdoğan'ın nasıl ağırlanacağı merak edilirken ilginç detaylar kulislerden sızdı.

Erdoğan'ın iadeiziyareti haziran ayının ilk yarısında gerçekleştirmesi bekleniyor. Gazete Duvar'ın aktardığı kulis bilgilerine göre Cumhurbaşkanlığından CHP’ye henüz bir randevu talebi gitmedi.

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'KILIÇDAROĞLU' DETAYI

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel’in makam odasında misafir edilecek. Önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından aynı şekilde kullanılan makam odasındaki oturma düzeninde Erdoğan’ın ziyareti için değişiklik düşünülmüyor. CHP Genel Başkanının makam odasında diğer siyasi parti genel başkanları nasıl ağırlanıyorsa Cumhurbaşkanı Erdoğan da öyle ağırlanacak.

'BOŞ KOLTUK' ÖNLEMİ

İki lider aynı hizada bulunan tekli koltuklara oturacak. Ziyarete eşlik edenler olursa onlar da tekli koltukların iki yanındaki kanepelerde yerlerini alacak. Böylece AK Parti Genel Merkezi’ndeki görüşmede tartışma yaratan 'boş koltuk' görüntüsüne izin verilmeyecek.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan CHP koltuk ak parti
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