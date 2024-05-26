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Tesla'da "Elon Musk" krizi! Maaşı olay oldu, "reddedin" çağrısı geldi

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
26.05.2024 11:28
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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'da Elon Musk'ın maaşı konusunda tartışmalar yaşanıyor. Bir vekil danışmanlık firması, Tesla hissedarlarını Tesla CEO'su Elon Musk için önerilen 56 milyar dolarlık maaş paketini reddetmeye çağırdı.

Tesla'da "Elon Musk" krizi! Maaşı olay oldu, "reddedin" çağrısı geldi

Tesla elektrikli otomobil üretimi konusunda öne çıkan firmalardan sadece biri. Tesla Model S, Model 3, Model X ve Model Y ile birlikte Cybertruck isimli elektrikli bir pick-up modeli de piyasaya süren Tesla'da şu sıralar ise tartışma konusu Elon Musk'ın maaşı.

ELON MUSK'IN MAAŞI İÇİN REDDETME ÇAĞRISI

Bloomberg'in haberine göre; danışmanlık firması Glass Lewis & Co tarafından Tesla hissedarlarına, CEO Elon Musk için önerilen 56 milyar dolarlık maaş paketini reddetmeleri çağrısında bulunuldu.

Glass Lewis & Co., "ücret paketinin aşırı büyüklüğü" ve kullanım sırasında yaratacağı seyrelme etkisini gerekçe gösterdi.

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"X'İ SATIN ALMASIYLA DAHA DA GENİŞLEDİ"

Glass Lewis raporunda, "Musk'ın şirketle ilgisi olmayan son derece zaman alıcı projeleri 2018'deki ödemeden önce belgelenmişti ve şu anda X olarak bilinen şirketin satın alımıyla bu daha da genişledi" dedi.

Bu tavsiye, büyük kurumsal yatırımcıların, otomobil üreticisinin 13 Haziran'daki yıllık toplantısında Musk’ın maaşı hakkında oylarını etkileme potansiyeline sahip olabilir.

Gelecek ayki oylama, Musk'ın maaş paketinin hissedarlar önüne ikinci kez konuluşu olacak. Ücret paketi ilk olarak 2018'de hazırlanmıştı, ancak bu yılın başlarında bir yargıç, yatırımcıların önemli detaylar hakkında tam olarak bilgilendirilmediğini söyleyerek paketi geçersiz kılmıştı.

Tesla'nın yönetim kurulu, maaş paketinin hala geniş destek gördüğünü gösterebilirse, bu, kararın yasal itirazında yardımcı olabilir. Öte yandan, olası bir destek kaybı, yatırımcıların Musk'ın liderliğine olan inançlarını kaybettikleri konusunda yeni tartışmaların fitilini ateşleyecek. Ancak oylama yalnızca danışma niteliğinde olup, Tesla bunu görmezden gelmeyi de tercih edebilir.

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MUSK'IN MAAŞ PAKETİ, GLASS LEWIS, HİSSEDARLAR VE MUSK'IN KARDEŞİ...

Yatırımcıların yaklaşık dörtte üçü altı yıl önce Musk'ın maaş paketini desteklemişti. Glass Lewis o dönemde, paketin çok pahalı olduğunu savunarak reddedilmesini önermişti.

Glass Lewis, bu hareketin yanı sıra Elon Musk’ın kardeşi olan yönetim kurulu üyesi Kimbal Musk’ın yeniden seçilmesine karşı oy kullanmalarını önerdi.

Tesla, Musk'ın maaşıyla ilgili kamuoyundaki eleştirilere karşı koymak için hissedar desteği kazanma kampanyası yürütüyor. Yönetim kurulu başkanı Robyn Denholm büyük kurumsal yatırımcılarla iletişime geçerken, "Vote Tesla" web sitesi şirketin bireysel hissedarlarına hitap ediyor.

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