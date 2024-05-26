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  4. 3 kişi hayatını kaybetmişti! Üsküdar'da çıkan silahlı çatışma ile ilgili yeni gelişme... O görüntüler de ortaya çıktı

3 kişi hayatını kaybetmişti! Üsküdar'da çıkan silahlı çatışma ile ilgili yeni gelişme... O görüntüler de ortaya çıktı

26.05.2024 13:27
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Üsküdar'da, barışmak üzere bir kahvehanede bir araya gelen husumetli iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Öte yandan silahlı çatışma ile ilgili görüntüler ortaya çıktı. Silahlı çatışma sırasında sokaktakilerin sağa sola kaçışı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da, bir gün önce çocuklar arasında çıkan kavganın ardından aralarında oluşan husumeti sonlandırmak için iki aile, Ünalan Mahallesi, Ayazma Caddesi Özcan Sokak'ta bulunan bir kahvehanede araya geldi. Görüşme sırasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Caddeye taşan çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Polis olayla ilgili 3’ü yaralı 12 kişiyi gözaltına aldı.

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ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal Adliyesi'ne sevk edildi.

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PANİK ANLARI KAMERADA

Çatışma sırasında, çevredekilerin yaşadığı panik anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde, sokakta bulunanlar sağa sola kaçarken, bir kişinin çatışmanın yaşandığı yönden koşarak geldiği görülüyor.

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(DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar Silahlı çatışma
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