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  4. 32 yıl sonra ortaya çıktı! Fotoğraflarla birlikte çekenlerde ortadan kaybolmuştu: Şimdiye kadar ki en net UFO görüntüsü

32 yıl sonra ortaya çıktı! Fotoğraflarla birlikte çekenlerde ortadan kaybolmuştu: Şimdiye kadar ki en net UFO görüntüsü

13.08.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

32 yıl önce kameralara yakalanan gizemli bir uçan geminin görüntüleri o zamandan beri büyük bir gizlilikle saklanıyordu. 1990’lı yıllarda çektikleri görüntüleri bir gazeteye gönderen iki genç, fotoğrafların Savunma Bakanlığı’na iletilmesi üzerine ortadan kayboldu. Kimlikleri hâlâ gizli tutulan iki gencin fotoğraflarının bir kopyası 32 yıl sonra ortaya çıktı.

32 yıl sonra ortaya çıktı! Fotoğraflarla birlikte çekenlerde ortadan kaybolmuştu: Şimdiye kadar ki en net UFO görüntüsü

4 Ağustos 1990'da iki genç, İskoçya'daki Cairngorms Ulusal Parkı'nın dışındaki Perthshire kasabasındaki bir otelde şef olarak görevliydi. Mesai saatlerinin bitiminde ikili akşam saatlerine doğru görev yerlerinden 20 kilometre ileride bulunan Cairngorms'un kenarındaki Calvine’e yürüyüşe gitti. Yürüyüş yaptıkları sırada üstlerinde sessizce süzülen elmas şeklindeki bir nesneyi fark eden ikili dehşete kapılarak önce yakınlardaki çalıların arkasına saklandı. Saklandıkları yerden altı tane fotoğraf çektikten sonra ikili gizemli nesnenin yukarı doğru hareket ederek gözden kaybolduğunu fark ettiler. Tekrar gökyüzüne baktıklarında ise gizemli nesne görünürde yoktu.

GAZETEYE GÖNDERDİLER

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Gizemli nesnenin UFO olduğunu düşünen ikili çektikleri fotoğrafları İskoçya’nın popüler gazetelerinden Daily Record’a gönderdi. Ancak gazete fotoğrafları Savunma Bakanlığı’na iletmeyi tercih etti. O tarihten sonra fotoğraflar ve gençler bir anda ortadan kayboldu.

'Gizlilik endişeleri' nedeniyle tanıkların adlarının 2076'ya kadar 54 yıl daha mühürlenmesini isteyen Savunma Bakanlığı ve Ulusal Arşiv, görselleri saklamayı başardı ve orijinallerine kimsenin ulaşmasına izin vermedi.

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“İLETİŞİME GEÇMESİNİ BEKLİYORDUM”

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Olay, Calvine efsanesi olarak halk arasında dolaşırken gazeteci David Clarke, Daily Mail gazetesi için durumu araştırmaya karar verdi. Gazeteci Clarke, olayın hemen sonrasında genç şeflerden biriyle konuşan emekli RAF memuru Craig Lindsay'yi bulmayı başardı. O gün görüntülerin bir kopyasını negatifleriyle beraber sakladığını dile getiren 83 yaşındaki Lindsay, “30 yıldan fazla bir süredir birinin bu konuyla ilgili iletişime geçmesini bekliyordum" dedi.

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“SAHTE DEĞİL”

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Renkli kağıda basılmış siyah beyaz bir fotoğraf, ağaçlar ve çitler sanki fotoğrafçı bir panik anında çekmiş gibi biraz bulanık görünüyor. Fotoğraf, Sheffield Hallam Üniversitesi'nde fotoğrafçılık alanında öğretim görevlisi olan Andrew Robinson tarafından analiz edildi. Sonuç olarak, nesnenin kesinlikle kameranın önünde olduğu, yani post prodüksiyonda üretilmiş bir sahte olmadığı ortaya koyuldu. Görüntü o zamandan beri şimdiye kadar çekilmiş en iyi UFO görüntüsü olarak kayıtlara geçmeyi başardı.

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Anahtar Kelimeler:
uzaylı ufo İskoçya
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