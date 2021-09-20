34 yaşındaki büyükanne sosyal medyayı şaşırttı! Torununu çocuğu zannediyorlar

Edinburgh’ta yaşayan Rosie Morant, 19 yaşındaki kızı Morgan’ın çocuğu Rox’u kucağına almasıyla beraber büyükannelik duygusunu attı. Sosyal medyada torunu ile beraber çekilen fotoğraflarını koyduktan sonra büyük merak uyandıran Morant, “Bu kadar genç yaşta büyükanne olacağımı öğrendiğimde karışık duygular içindeydim. Her zaman çoğu büyükanne ve büyükbabadan genç olacağımı düşünmüştüm ama bu kadar çabuk olacağını tahmin etmiyordum. Büyükanne olarak adlandırılma konusunda rahat değilim.” dedi.

“BENİM BEBEĞİM ZANNEDİYORLAR”

Büyükanne olma konusunda endişe ve tereddütler yaşadığını ifade eden Morant, “Her ne kadar gergin olsam da gerçekten iyi bir deneyim oldu ve torunumun hayatında bu kadar ilgili bir rol üstlendiğim için mutluyum” ifadelerini kullandı.



