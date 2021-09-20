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34 yaşındaki büyükanne sosyal medyayı şaşırttı! Torununu çocuğu zannediyorlar

20.09.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edinburgh’ta yaşayan 34 yaşındaki büyükanne Rosie Morant, 16 yaşında kendi kızını doğurduktan sonra genç bir büyükanne olacağını tahmin ediyordu. Ancak bu durum tahmin ettiğinde de erken yaşandı. Şimdi onu ve torununu görenler gözlerine inanamıyor.

34 yaşındaki büyükanne sosyal medyayı şaşırttı! Torununu çocuğu zannediyorlar

Edinburgh’ta yaşayan Rosie Morant, 19 yaşındaki kızı Morgan’ın çocuğu Rox’u kucağına almasıyla beraber büyükannelik duygusunu attı. Sosyal medyada torunu ile beraber çekilen fotoğraflarını koyduktan sonra büyük merak uyandıran Morant, “Bu kadar genç yaşta büyükanne olacağımı öğrendiğimde karışık duygular içindeydim. Her zaman çoğu büyükanne ve büyükbabadan genç olacağımı düşünmüştüm ama bu kadar çabuk olacağını tahmin etmiyordum. Büyükanne olarak adlandırılma konusunda rahat değilim.” dedi.

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Büyükanne olma konusunda endişe ve tereddütler yaşadığını ifade eden Morant, “Her ne kadar gergin olsam da gerçekten iyi bir deneyim oldu ve torunumun hayatında bu kadar ilgili bir rol üstlendiğim için mutluyum” ifadelerini kullandı.

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sosyal medya İngiltere
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