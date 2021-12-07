37 yıl kesinleşmiş hapisle aranan dolandırıcı yakalandı

Alışveriş sitesi üzerinden açtığı hesaplarla 'Telefon, jant, bilgisayar' gibi ürünlerin satışını yapan ve alıcıların internet bankacılığı ile gönderdiği paraları aldıktan sonra, ürünleri teslim etmeyerek telefonlarını engelleyen Ümit Ö.'nün, bu yöntemle yüzlerce kişiyi dolandırdığı belirlendi.

KIZ ARKADAŞIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Hakkında 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 56 ayrı dosyadan aranması ve 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ümit Ö.'nün Bandırma’da olduğu tespit edildi. Bandırma Asayiş Büro ekipleri, şüpheliyi kız arkadaşı B.O. (28) ile birlikte kaldığı, 17 Eylül Mahallesinde bulunan eve operasyon düzenleyerek yakaladı.

Polis, B.O.'nun da alışveriş sitesi üzerinde dolandırıcılık yaptığı yönünde 4 ayrı dosyadan aranması olduğunu belirledi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ümit Ö. tutuklanırken, B.O. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)



