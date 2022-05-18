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  4. 4 bin TL alacağı için bilardo salonunu ateşe verdi! Müşteriler yanmaktan son anda kurtuldu

4 bin TL alacağı için bilardo salonunu ateşe verdi! Müşteriler yanmaktan son anda kurtuldu

18.05.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta dehşete düşüren bir olay yaşandı. 4 bin TL parasını tahsil edemeyen adam, alacaklısının bilardo salonunu içeride müşterilerin olduğu sırada benzin dökerek yaktı. İçerdekiler kendilerini can havliyle dışarı atarken, korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte olayın detayları!

4 bin TL alacağı için bilardo salonunu ateşe verdi! Müşteriler yanmaktan son anda kurtuldu

Dehşete düşüren olay, geçtiğimiz hafta sonu Esenyurt’ta bir site içerisinde bulunan bilardo salonunda meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Çetin arkadaşına 4 bin TL borç verdi. Ardından ikili arasında anlaşmazlık çıktı. Borçlu, Mahmut Çetin’e 4 bin TL ödemeyeceğini söyledi. Bu duruma kızan Çetin, eline benzin bidonunu alarak alacaklı olduğu kişiye ait bilardo salonuna gitti.

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Müşterilerin bilardo oynadığı sırada koltukların yanına giden Çetin, elindeki benzin bidonunu boşaltarak dükkanı ateş verdi. Yangının çıktığı gören vatandaşlar sağ sola kaçmaya başladı. Bu sırada Çetin de elindeki boş bidonu bırakarak iş yerinden uzaklaştı.

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DEHŞET ANLARI KAMERADA

Bilardo salonu boşaltılarak itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Olayı gerçekleştiren Mahmut Çetin polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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İş sahibi, Çetin’den şikayetçi olurken yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

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Esenyurt
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