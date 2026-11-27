Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarında Kur'an-ı Kerim dersleri aldığı ve "Kasımpaşalı Kemal Efendi" olarak anılan, Kurrâ Hâfız Ali Kemal Hut Efendi vefat etmişti. Kasımpaşalı Kemal Efendi İlim ve Hizmet Vakfı, cenaze namazının 27 Kasım 2026 Cuma namazına müteakip Fatih Camii'nde kılınacağını bildirmişti.

ERDOĞAN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Cenaze töreninde konuşan Erdoğan, merhum Ali Kemal Hut'u tevazusuyla örnek bir insan olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

-Öncelikle, şu anda musallada bulunan çok değerli hocamız Kemal Efendi'yi çocukluğumdan itibaren tanıdım. Kasım Paşa Camii Kebir'den tanıdım.

-Camii Kebir'den itibaren yürüyen bir yolculuğumuz oldu. Tabii daha sonra Hoca Efendi Fatih Çarşamba'ya yerleşti.

-Burada devam eden bir ömür oldu. Ardından Emir Buhari'de talebeler yetiştirmeye başladı.

-Orada son olarak geçen hafta bir ziyaret vaki oldu. Bu ziyaretten sonra da bu haberi aldık. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun inşallah.

-Cennetiyle, cemaliyle Rabbim bizleri müşerref kılsın. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun.

-Biz Kemal Efendi'yi çok sevdik. Az önce hocamın ifade ettiği gibi o bir tevazu timsaliydi. Tevazuda herhâlde pek örneği yoktu. Öyle bir insandı.

-Rabbim, sevgili Habibi'nin İbâhülhamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri haşru cem eylesin.

-Âmin. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun. Zaten tezkiyeler yapıldı. Bir tezkiye de biz yapalım. Hep birlikte hakkımızı helal edelim. Helal olsun.

ERDOĞAN TAZİYE MESAJI PAYLAŞMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hut için taziye mesajı bildirerek şu ifadelerde bulunmuştu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yüce dinimiz İslam’a önemli hizmetlerde bulunduğuna şahitlik ettiğim, kendilerinden ders alma feyzine eriştiğim muhterem Kurra Hafız Ali Kemal Hut Hocaefendi’nin vefatını teessürle öğrendim. Merhum Ali Kemal hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, talebelerine ve dostlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın” dedi.