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''Kocasının katili o'' dediler! İşlemediği suçu itiraf etsin diye aylarca işkence çekti

13.07.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan'da kocasının öldürülmesi emrini verdiği iddiasıyla ölüm cezasına çarptırılan bir 64 yaşındaki Yasmin Kausar'ın kefaletle serbest bırakılmasının ardından çocukları annelerinin adını temize çıkarmak için bir kampanya başlattılar. İkili, annelerinin Pakistan'da kaldığı hapishanede çektiği işkenceleri aydınlığa kavuşturmak için konuştu.

''Kocasının katili o'' dediler! İşlemediği suçu itiraf etsin diye aylarca işkence çekti

Punjab bölgesindeki Ravalpindi'deki bir çöplükte 23 yıllık kocasının kömürleşmiş kalıntılarının bir arabada bulunmasının ardından gözaltına alınan ve ölüm cezasına çarptırılan Yasmin Kausar'ın çocukları annelerinin babalarının cinayetine karışmış olmasının imkansız olduğunu söyledi. Yasmin Kausar'ın adını temize çıkarmak ve hapishanede gördüğü işkenceleri insanlara duyurmak için konuşan çocukları, olayın perde arkasını anlattı.

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BAŞ ŞÜPHELİ

katil

65 yaşındaki Mohammad Farooq'un cesedi Pencap'taki Rawalpindi yakınlarındaki bir çöplükte yanmış bir arabada bulundu. Polis, 62 yaşındaki eşi Yasmin Kausar'ı, kendisi tarafından işe alınan ve ilişki içinde olduğu söylenen 22 yaşındaki Abdul Waheed ile birlikte baş şüpheli olarak tanımladı.

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KEFALETLE SERBEST KALDI

Polisler, ikilinin Farooq'u arabasını 30 milden biraz daha uzaktaki bir yere sürmeden önce evinde boğduklarını ve kanıtları yok etmeye çalıştıklarını iddia etti. Uzunca bir süre Pakistan'da bir hapishanede kalan Kausar'ın hapishanede çektiği işkenceler üzerine avukatı temyiz başvurusunda bulundu ve kadın kefaletle serbest bırakıldı.

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İŞKENCE ÇEKMİŞ

Olayın ardından açıklama yapan çocukları, annelerinin çektiği işkenceyi anlattılar. Çiftin 38 yaşındaki kızı Saima Bashir, Kausar'ın korkunç koşullarda tutulduğunu ve diyabeti için gerekli ilaçları almasının engellendiğini iddia etti.

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''ANNEM %100 MASUM''

anne

Annesinin fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını anlatan kadın, "Annem %100 masum. Üvey babamla 23 yıl evli kaldı, aralarında sevgi dolu bir ilişki vardı. Ruh eşleri gibiydiler, en iyi arkadaşlardı. Annemin bunu yapmasına imkan yok” dedi ve Abdul Waheed'le ilişki iddialarını da yalanladı.


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cinayet
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