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  4. 4 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Gülcemal, Yüz Yıllık Mucize, Camdaki Kız gecenin birincisi kim oldu?

4 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Gülcemal, Yüz Yıllık Mucize, Camdaki Kız gecenin birincisi kim oldu?

04.05.2023 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Mayıs reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Gülcemal, Yüz Yıllık Mucize ve Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 4 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Gülcemal, Yüz Yıllık Mucize, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

4 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Gülcemal, Yüz Yıllık Mucize, Camdaki Kız gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 4 Mayıs Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. İşte 4 Mayıs Perşembe gününün reyting sonuçları...

4 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Mayıs Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (27 NİSAN) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Camdaki Kız”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Aldatmak”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Camdaki Kız”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada “Aldatmak” yer aldı.

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