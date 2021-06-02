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4 milyon ağaç dikerek boş bir araziyi ormana dönüştüren yeşil aşığı bir çift: Sebastiao Ribeiro Salgado ve eşi Lelia

Seray Üstün Seray Üstün
02.06.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekolojik dengenin düzelmesi için 20 yıl boyunca emek verdiler. Milyonlarca ağaç dikerek çorak bir araziyi orman haline getirdiler. Brezilyalı çift, kimsenin hayal dahi edemeyeceği bir işe imza atarak tüm insanlığa adeta ders verdi. Tüm dünyayı etkileyen bu orman projesini sizler için araştırdık.

4 milyon ağaç dikerek boş bir araziyi ormana dönüştüren yeşil aşığı bir çift: Sebastiao Ribeiro Salgado ve eşi Lelia

Brezilyalı gazeteci ve fotoğrafçı olan Sebastiao Ribeiro Salgado, sığır çiftliği satın almak için gittiği Minas Gerais bölgesinde adeta dehşeti yaşadı. Satın almak istediği çiftliğin sadece yüzde 0.5’i ağaçlarla kaplıydı. Yok olmuş bir ormanın ortasında yer alan bu çiftlik Sebastiao Ribeiro Salgado’ı derinden etkiledi. “Toprak benim kadar hastaydı” diyen Sebastiao Ribeiro Salgado, bölge için bir şeyler yapmaya karar verdi. Bunun üzerine eşi Lelia ile ağaç dikmeye başladı. rezilyalı çift, neredeyse yok olan 1,754 dönümlük arazi için harekete geçti. 1998 yılında “Instituto Terra” isimli organizasyonu kurarak çorak bir araziyi ormana çevirmek için kolları sıvadı.

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Bir grup insanın yok olmak üzere olan bir ormana sahip çıkmak için adım atması tüm dünyada büyük ses getirdi. Brezilyalı çift beraber çalıştıkları ekiple beraber boş araziye tam 4 milyon ağaç ekti. Brezilyalı çift kuraklığa eğimli kaynakları tekrardan canlandırdı! Hayata geçirmeyi başardıkları proje ile sürdürülebilir açıdan dengenin korunması adına önemli bir adım attı.

Orman tam tamına 293 ağaç türüne ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda 172 farklı kuş türüne, 33 farklı memeliye ve 15 farklı sürüngen türünü de içerisinde barındırmaya başladı. Brezilyalı çift neredeyse sıfırdan bir dönüşüm hikayesine imza attı.

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