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  4. 4 yaşında oyuncu olan Beren Gökyıldız'ın son hali olay oldu! Görenler şaştı kaldı

4 yaşında oyuncu olan Beren Gökyıldız'ın son hali olay oldu! Görenler şaştı kaldı

07.06.2023 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ödüllü çocuk oyuncu Beren Gökyıldız son halini paylaştı. 4 yaşındayken kameralar karşısına geçen Gökyıldız, şimdilerde şimdilerde 14 yaşında bir genç kız. Mezuniyet balosuna katılan Gökyıldız'ın son hali beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

4 yaşında oyuncu olan Beren Gökyıldız'ın son hali olay oldu! Görenler şaştı kaldı

Çocuk oyuncu Beren Gökyıldız, FOX TV'de yayımlanan Kocamın Ailesi dizisinde canlandırdığı Pelin karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Bügüne kadar pek çok dizide rol alan Gökyıldız 2'si Altın Kelebek olmak üzere 7 tane ödülün sahibi oldu.

beren gökyıldız küçük hali

Beren Gökyıldız, Kocamın Ailesi, Anne, Bizim Hikaye, Kızım, Mucize Doktor ve Çocukluk gibi dizilerde rol almıştır. Mezuniyet balosuna katılan Beren Gökyıldız son haliyle şoke etti. Görenler tanımakta zorluk çekti.

SON HALİ GÜNDEM OLDU

Oyunculuğa Kocamın Ailesi dizisiyle başlayan Beren Gökyıldız, kameralar karşısında geçtiğinde henüz 4 yaşındaydı.

Şimdilerde 14 yaşında olan Beren Gökyıldız mezuniyet balosuna katıldı.

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Siyah dekolteli bir elbise tercih eden Gökyıldız, son halini Instagram hesabında paylaştı.

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Bu pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Takipçilerinden, "Maşallah ne çabuk büyüdün de güzel bir genç kız oldun.", "Güzelim", "Melek" şeklinde yorumlar geldi.


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