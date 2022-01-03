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4 yaşındayken kaçırılmıştı! 33 yıl sonra çizdiği harita sayesinde annesine kavuştu

03.01.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’de yaşayan Li Jingwei isimli 37 yaşındaki adam henüz 4 yaşındayken kaçırılmıştı. Jingwei, çocukluk dönemlerinde yaşadığı yere dair hatırladığı yerlerin haritasını çizerek sosyal medya hesabından paylaştı. TikTok'un Çin versiyonu olan Douyin'de bir video paylaşan Jingwei kısa sürede popüler oldu. Haritanın viral olması sonrasında devreye giren polis Li'nin annesini buldu.

4 yaşındayken kaçırılmıştı! 33 yıl sonra çizdiği harita sayesinde annesine kavuştu

4 yaşındayken Çin'in Yunnan eyaletine bağlı Zhaotong şehrinden kaçırılan Li Jingwei sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. 1989 yılında meydana gelen olayda Li Jingwei kaçırılarak Guangdong eyaletine getirildi. Evlatlık olduğunu öğrendikten sonra biyolojik ailesini bulmak için çaba gösteren Jingwei ilk olarak DNA veri tabanında araştırma yaptı. Sonrasında ise kendisini evlat edinen aileye biyolojij kökenlerine dair sorular sordu. İstediği cevapları alamayan Li Jingwei, son olarak internette bir paylaşım yaptı.

SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU

köy

TikTok'un Çin versiyonu olan Douyin'de bir video paylaşan Jingwei, hatırladığı kadarıyla çizdiği haritayı paylaştı. Li, paylaşımına ise, “Ben evini arayan bir çocuğum. 1989'da yaklaşık 4 yaşındayken bir komşu beni Henan'a götürdü. Bu da evimin olduğu bölgenin aklımdan çizdiğim bir haritası” notunu ekledi.

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YARA İZİNİ ANLATTI

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Sosyal medya paylaşımının popüler olmasından sonra polis ekipleri devreye girdi ve biyolojik anneyi bulmak için çalışmalarını başlattı. Li’nin küçükken merdivenden düştüğünde çenesinde meydana gelen yara izini tarif eden biyolojik anneyle DNA testi yapıldı. Anne ve oğul uzun yıllardan sonra 2022 senesinde kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Li'nin babasının ise artık hayatta olmadığı belirtildi.

MÜJDEYİ DE TAKİPÇİLERİNE DUYURDU

Biyolojik annesiyle 33 yıllık özlemin ardında kavuşan Li, Douyin hesabında takipçilerine müjdeli haberi verdi. Douyin, “33 yıllık bekleyişten, özlemle dolu sayısız geceden ve nihayetinde hafızadan çizilen bir haritanın ardından, bu mükemmel bir an. Bana ailemle yeniden biraraya gelmem için yardım eden herkese teşekkür ederim” mesajını paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Çin
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