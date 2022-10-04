40 kadını karakola götürdüler kocalarını çağırıp işkence yaptırdılar! Dayakçı eşleri de savaşa götürdüler

Rusya-Ukrayna savaşında kritik gelişmeler yaşanırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanı protestolara neden olmuştu. Ülkeden birbiri ardına sıcak haberler gelmeye devam ederken son olarak seferberlik ilanını protesto eden 40 kadınla ilgili ortaya çıkanlar dehşete düşürdü. İşte kan donduran olayın detayları...

MYNET - DIŞ HABER

EŞLERİNİ DÖVMEYE ZORLANDILAR

21 Eylül tarihinde yaklaşık 40 Çeçen kadın Grozni'de seferberlik ilanını protesto etmek için bir eylem düzenlemeye çalıştı. Ardından protestocu kadınlar gözaltına alındı. Sonrasında dehşete düşüren olayların fitili ateşlendi. Kadınların gözaltına alındığı yere, kadınların eşleri ve erkek akrabaları da getirildi. Aktarılan bilgilere göre, eşleri ve akrabaları, kadınları dövmeye zorlandı. Aksi takdirde bunu güvenlik güçlerinin kendi yapacağı yönünde tehditlerde bulunuldu.

"HALK DÜŞMANI" OLARAK NİTELENDİRDİ

Olayın yaşandığı gün Çeçen lider Ramazan Kadirov da seferberlik ilanına karşı çıkanları "halk düşmanı" olarak nitelendirdi ve özel bir operasyona katılmak üzere Ukrayna'ya gönderilmeleri gerektiğini söyledi. Hatta Grozni'deki protestoda gözaltına alınan kadınların akrabalarına da aynı şeyin yapılması gerektiğini belirtti. Bir sonraki gün ise Kadirov, protestocu 40 kadının eş ve akrabalarının seferberlik kapsamında Ukrayna'ya gönderildiğini duyurdu.

Çeçenler arasında büyük yankı uyandıran bu olayda, akılalmaz şiddetin mağduru olan kişilerin baskı altında olduğu da iddia ediliyor. Şiddet olayının yalanlanmasına zorlanıldıkları öne sürülüyor.

