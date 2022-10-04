HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 40 kadını karakola götürdüler kocalarını çağırıp işkence yaptırdılar! Dayakçı eşleri de savaşa götürdüler

40 kadını karakola götürdüler kocalarını çağırıp işkence yaptırdılar! Dayakçı eşleri de savaşa götürdüler

04.10.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya bu canice eylemi konuşuyor! Bilindiği gibi Vladimir Putin, Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesinde seferberlik ilan etti. İçişlerinde özerk dışarıda ise Rusya'ya bağlı olan Çeçenistan'da halk savaşa destek vermiyor. 40 kadın seferberlik kararını protesto etti. Protestocu kadınlara insanlığa hiç yakışmayan işkence uygulandı.

40 kadını karakola götürdüler kocalarını çağırıp işkence yaptırdılar! Dayakçı eşleri de savaşa götürdüler

Rusya-Ukrayna savaşında kritik gelişmeler yaşanırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanı protestolara neden olmuştu. Ülkeden birbiri ardına sıcak haberler gelmeye devam ederken son olarak seferberlik ilanını protesto eden 40 kadınla ilgili ortaya çıkanlar dehşete düşürdü. İşte kan donduran olayın detayları...

iStock-1332523279

MYNET - DIŞ HABER

EŞLERİNİ DÖVMEYE ZORLANDILAR

21 Eylül tarihinde yaklaşık 40 Çeçen kadın Grozni'de seferberlik ilanını protesto etmek için bir eylem düzenlemeye çalıştı. Ardından protestocu kadınlar gözaltına alındı. Sonrasında dehşete düşüren olayların fitili ateşlendi. Kadınların gözaltına alındığı yere, kadınların eşleri ve erkek akrabaları da getirildi. Aktarılan bilgilere göre, eşleri ve akrabaları, kadınları dövmeye zorlandı. Aksi takdirde bunu güvenlik güçlerinin kendi yapacağı yönünde tehditlerde bulunuldu.

thumbs_b_c_038a15e0dfe05b5bc233ae432d9444b7

"HALK DÜŞMANI" OLARAK NİTELENDİRDİ

Olayın yaşandığı gün Çeçen lider Ramazan Kadirov da seferberlik ilanına karşı çıkanları "halk düşmanı" olarak nitelendirdi ve özel bir operasyona katılmak üzere Ukrayna'ya gönderilmeleri gerektiğini söyledi. Hatta Grozni'deki protestoda gözaltına alınan kadınların akrabalarına da aynı şeyin yapılması gerektiğini belirtti. Bir sonraki gün ise Kadirov, protestocu 40 kadının eş ve akrabalarının seferberlik kapsamında Ukrayna'ya gönderildiğini duyurdu.

Çeçenler arasında büyük yankı uyandıran bu olayda, akılalmaz şiddetin mağduru olan kişilerin baskı altında olduğu da iddia ediliyor. Şiddet olayının yalanlanmasına zorlanıldıkları öne sürülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zelenskiy kritik kararnameyi imzaladı! İlk paragrafındaki 'Putin' ifadesi...Zelenskiy kritik kararnameyi imzaladı! İlk paragrafındaki 'Putin' ifadesi...
"Bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adım" diyerek duyurdu"Bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adım" diyerek duyurdu
Müzisyen Onur Şener’in ölümünde saldırganların ilk ifadeleri ortaya çıktı!Müzisyen Onur Şener’in ölümünde saldırganların ilk ifadeleri ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin Çeçenistan seferberlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine zam geliyor!

Benzin ve motorine zam geliyor!

'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'

'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'

Müzisyen Onur Şener'i öldürenlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı!

Müzisyen Onur Şener'i öldürenlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı!

Erdoğan sorusunda fark açıldı! Son anketten çarpıcı sonuçlar

Erdoğan sorusunda fark açıldı! Son anketten çarpıcı sonuçlar

Ne olduğunu bile anlamadı, parası pul oldu! "Binlerce var"

Ne olduğunu bile anlamadı, parası pul oldu! "Binlerce var"

Ortalığı ayağa kaldıran gece! 'Kızların hesabı bize ait'

Ortalığı ayağa kaldıran gece! 'Kızların hesabı bize ait'

İlginizi Çekebilir

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.