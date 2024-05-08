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  4. 40 milyon liralık tazminat çok konuşulmuştu! Nagehan Alçı'dan eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay gönderme... Canlı yayında bomba anlar

40 milyon liralık tazminat çok konuşulmuştu! Nagehan Alçı'dan eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay gönderme... Canlı yayında bomba anlar

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.05.2024 15:24
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2010 yılında dünyaevine giren Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı 13 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl tek celsede bitirdi. Alçı'nın Kütahyalı'dan 40 milyon lira tazminat istediği de uzun süre konuşuldu. Alçı şimdi de eski eşine canlı yayında yaptığı bir gönderme ile olay oldu...

40 milyon liralık tazminat çok konuşulmuştu! Nagehan Alçı'dan eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay gönderme... Canlı yayında bomba anlar

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı çifti, 2023 yılında 13 yıllık evliliklerini 15 dakikada anlaşmalı olarak bitirdi. Alçı'nın Kütahyalı'dan 40 milyon lira tazminat istediği de uzun süre magazin gündeminde yer aldı.

Nagehan Alçı şimdi de KRT TV’de ekranlara gelen Bakış Açısı isimli programda Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili yaptığı bir gönderme ile adından söz ettirdi.

ZİLELİ

ESKİ EŞTEN OLAY GÖNDERME

Programın kapandığı sırada konuklardan yazar Ümit Zileli, uzun zaman sonra ilk kez rahat bir program yaptığını dile getirdi. Programın bir diğer konuğu Nagehan Alçı, “Sen Rasim’e alışmışsın. Benle program yapınca böyle oluyor” diyerek, Zileli’ye esprili bir yanıt verdi.

ALÇI

'NELER ÇEKTİM...'

Zileli, Rasim Ozan Kütahyalı’nın eski eşi Nagehan Alçı’nın bu yorumu sonrası “Sahiden neler çektik Rasim’den” dedi. Alçı bunun üzerine, “Ben de neler çektim” diyerek karşılık verdi. Canlı yayındaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı ümit zileli evlilik istedi
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