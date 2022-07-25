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40 yaşındaki Sedef Avcı kırmızı bikinisiyle poz verdi! "Yıllara meydan okuyorsun"

25.07.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların tanınan simalarından biri olan Sedef Avcı, yaz tatiline tam gaz devam ediyor. Keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen isim, kırmızı bikinisiyle adeta şov yaptı.

40 yaşındaki Sedef Avcı kırmızı bikinisiyle poz verdi! "Yıllara meydan okuyorsun"

Yıllar içerisinde birçok projeyle ekranlarda yerini alan Sedef Avcı, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor. Tatil paylaşımı yapan güzel oyuncu, kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı.

KIRMIZI BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

Sedef Avcı kırmızı bikinisiyle adeta şov yaptı.

40 yaşındaki Sedef Avcı kırmızı bikinisiyle poz verdi!

Kusursuz fiziğiyle sosyal medyayı yaktı.

40 yaşındaki Sedef Avcı kırmızı bikinisiyle poz verdi!

O poza çok sayıda beğeni ve, "Yıllara meydan okuyorsun", "Her zaman güzel görünüyorsun" gibi yorumlar geldi.

40 yaşındaki Sedef Avcı kırmızı bikinisiyle poz verdi!

Sedef Avcı 2005 yılında, kendisi gibi oyuncu olan Kıvanç Kasabalı ile hayatını birleştirdi.

40 yaşındaki Sedef Avcı kırmızı bikinisiyle poz verdi!

İkilinin bu evlilikten Can adında bir oğlu bulunuyor.

40 yaşındaki Sedef Avcı kırmızı bikinisiyle poz verdi!

40 yaşındaki Sedef Avcı kırmızı bikinisiyle poz verdi!

40 yaşındaki Sedef Avcı kırmızı bikinisiyle poz verdi!

40 yaşındaki Sedef Avcı kırmızı bikinisiyle poz verdi!

40 yaşındaki Sedef Avcı kırmızı bikinisiyle poz verdi!

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bikini Sedef Avcı
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