40 yaşındaki Sedef Avcı kırmızı bikinisiyle poz verdi! "Yıllara meydan okuyorsun"

Yıllar içerisinde birçok projeyle ekranlarda yerini alan Sedef Avcı, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor. Tatil paylaşımı yapan güzel oyuncu, kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı.

KIRMIZI BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

Sedef Avcı kırmızı bikinisiyle adeta şov yaptı.

Kusursuz fiziğiyle sosyal medyayı yaktı.

O poza çok sayıda beğeni ve, "Yıllara meydan okuyorsun", "Her zaman güzel görünüyorsun" gibi yorumlar geldi.

Sedef Avcı 2005 yılında, kendisi gibi oyuncu olan Kıvanç Kasabalı ile hayatını birleştirdi.

İkilinin bu evlilikten Can adında bir oğlu bulunuyor.





