40 yıl önce ölen bir adamın reenkarnasyonu olduğunu iddia etti! “Öldüğümde ne olduğunu hatırlıyorum”

Reenkarnasyon iddiaları bilimsel olarak kanıtlamasa da 11 yaşındaki Ryan Hammond isimli bir çocuğun anlattıkları herkesi şaşkına çevirmeye yetti. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Hammond, defalarca ulusal kanallarda yer alarak önceki hayatında bir Hollywood yıldızı olduğunu anlattı. Küçük çocuk 1940 ila 1950’li yıllarda Hollywood’ta yaşadığına dair anlattığı hikayeleri sayesinde ilgileri üzerine çekmeyi başardı. Hammond’un annesi, geçmiş hayatında kendisini Hollywood’un ünlü oyuncusu Marty Martyn olarak hatırladığını ve henüz 3 yaşındayken bile kendi kendisine odasında aksiyon filmleri çektiğini söyledi.

“GECE GÖĞSÜMÜ TUTARAK UYANDIM”

2000’li yıllarda doğmasına rağmen Ryan Hammond kendisini 1903-1964 yılları arasında yaşayan Marty Martyn olarak anımsıyor. 61 yılında hayatını beyin kanaması nedeniyle kaybeden Marty’in ölüm anını hatırladığını ifade eden Hammond, “Gece göğsümü tutarak uyandım ve kalbimin adeta patladığını hissettim. Sonra ışığıa doğru gittiğimi hatırlıyorum” dedi.

Geçmiş yaşamının ayrıntılarını hatırlatan küçük çocuk, havuzlu büyük bir evi olduğunu, araba kullanılmasına izin verilmesine rağmen bir araç sahibi olduğunu, kız arkadaşlarıyla plaja gitmeyi sevdiğini, Eyfel Kulesi’ni görmek için sık sık Paris’e gittiğini ifade etti.

Hammond’un annesi ise oğlunun Oklahoma’da yaşadığını ve hiçbir zaman şehir dışına çıkmadığını ifade ederek verdiği detaylı Paris bilgileri karşısında şaşkına döndüğünü söyledi.



