"41 yaşındayım ve hiç seks yapmadım" dedi! Kız arkadaş bulmak için yöntemi şaşırttı

Avustralya, Adelaide'den 41 yaşındaki Daniel Piechnick, kendine bir kız arkadaş bulmak amacıyla singleguyfromadelaide.com web sitesini kurdu. Profesyonel masa oyunu tasarımcısı siteyi ilk olarak 2016'da kurdu – ve altı yıl sonra hâlâ kendisiyle "aynı düzeyde deneyime" sahip akıllı bir kadın arıyor. Başka bir deyişle, bir bakireyle çıkmak istiyor.

''GARİP BİRİ DEĞİLİM''

2014 Avustralyalı Scrabble şampiyonu, web sitesindeki bir videoda, "harika bir hayatı" olduğunu ancak sadece hayatını birlikte geçirecek birini bulmak istediğini söyledi. Hayatının çoğunu kariyerine odaklanarak geçirmesini, henüz birisiyle tanışmamış olmasına bağladı. Yerel Mensa grubunun eski başkanı olan Daniel, potansiyel taliplerine "garip biri olmadığı" konusunda güvence verdi.

BAKİRE BİR KADIN ARIYOR

Daniel, yaşıtlarının çoğunun “el ele tutuşup öpüşmekten” daha fazla deneyime sahip olacağını anladığını söylüyor ama o kadar ileri gitmemiş birini arıyor. Daniel'in web sitesi ilgi alanları, yaşam tarzı ve bir partnerde aradığı şeyler hakkında zengin bilgiler içeriyor. Ayrıca, dünyanın her yerinden insanların ona cesaret verici sözler bıraktığı bir ziyaretçi defteri de mevcut.

''TEK BİR KUSUR KOVULMA SEBEBİ''

İnsanların çoğu Daniel'in aşk arayışını desteklerken, bazı insanlar o kadar ikna olmadı. Daha önce onunla iletişim kuran bir kadın, deneyimine ilişkin ''Bu adamla ciddi bir değerlendirme turu yaptım, ancak geçmişim nedeniyle baltalandı. Standartları inanılmaz derecede yüksek ve tek bir kusur bile kovulma sebebi. Kişilik, zeka vb. bir yana, her türlü cinsel/yakın temas anında reddedilme sebebi.'' diye yazdı. Daniel, kadının bekaretini teyit etmesi için yakın bir arkadaşıyla görüşmeyi bile istemişti.

ARAYIŞI SÜRÜYOR

Halen sitesi üzerinden aşkı arayan Daniel, ilgilenen kişileri Skype, Telegram, e-posta veya web sitesinin iletişim formu aracılığıyla kendisine ulaşmaya davet ediyor.



