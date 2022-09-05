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  4. 43 yaşındaki Mine Tugay göğüs dekolteli pozuyla mest etti! "Allah nazardan korusun"

43 yaşındaki Mine Tugay göğüs dekolteli pozuyla mest etti! "Allah nazardan korusun"

05.09.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Medcezir, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Zalim İstanbul ve Gülümse Kaderine gibi pek çok farklı yapımda rol alan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medyada oldukça aktif olan 43 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde bisiklet kazası geçirerek sevenlerini üzmüştü. Yavaş yavaş toparlamaya başlayan Tugay, bu defa paylaştığı göğüs dekolteli fotoğrafıyla takipçilerini mest etti.

43 yaşındaki Mine Tugay göğüs dekolteli pozuyla mest etti! "Allah nazardan korusun"

İlk defa Gülbeyaz dizisinde oynayarak televizyon sektörüne giriş yapan ve oyunculuğa tiyatro ile başlamış olan Mine Tugay, Instagram'da 3,8 milyon takipçi kitlesine sahip olarak biliniyor. Fitliği ve güzelliğiyle de sık sık konuşulan ünlü isim geçtiğimiz günlerde bisiklet kazası geçirdiğini açıklayarak sevenlerini üzmüştü. Sosyal medyada aktifliğine devam eden isimden bu kez yeni paylaşım geldi.

43 YAŞINDAKİ MİNE TUGAY'DAN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ!

Televizyon ekranlarında son olarak Gülümse Kaderine dizisinde Neval karakterine hayat veren ve Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Şeniz rölüyle akıllara kazınan isim, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

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43 yaşında fit vücudu ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncudan bu kez göğüs dekolteli bir paylaşım geldi.

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"ALLAH NAZARDAN KORUSUN"

Ünlü ismin pozuna takipçilerinden de binlerce beğeni ve yorum yağarken, bir takipçisinin ise Tugay'a "Allah nazardan korusun" yorumunda bulunması dikkat çekti.

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İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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MİNETUGAY11Ekran Alıntısı

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