43 yaşındaki Mine Tugay göğüs dekolteli pozuyla mest etti! "Allah nazardan korusun"

İlk defa Gülbeyaz dizisinde oynayarak televizyon sektörüne giriş yapan ve oyunculuğa tiyatro ile başlamış olan Mine Tugay, Instagram'da 3,8 milyon takipçi kitlesine sahip olarak biliniyor. Fitliği ve güzelliğiyle de sık sık konuşulan ünlü isim geçtiğimiz günlerde bisiklet kazası geçirdiğini açıklayarak sevenlerini üzmüştü. Sosyal medyada aktifliğine devam eden isimden bu kez yeni paylaşım geldi.

43 YAŞINDAKİ MİNE TUGAY'DAN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ!

Televizyon ekranlarında son olarak Gülümse Kaderine dizisinde Neval karakterine hayat veren ve Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Şeniz rölüyle akıllara kazınan isim, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

43 yaşında fit vücudu ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncudan bu kez göğüs dekolteli bir paylaşım geldi.

"ALLAH NAZARDAN KORUSUN"

Ünlü ismin pozuna takipçilerinden de binlerce beğeni ve yorum yağarken, bir takipçisinin ise Tugay'a "Allah nazardan korusun" yorumunda bulunması dikkat çekti.

İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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