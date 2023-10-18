44 yaşındaki Berdan Mardini genç aşkıyla el ele görüntülendi! Tarzı dikkat çekti

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile 2010 yılında evlendiği eşi Fatoş Mardini 2021 yılında boşandı. Eşinde olaylı bir şekilde boşanan Mardini geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle paylaşım yapmış ve aralarındaki yaş farkı olay olmuştu.

Genç sevgilisi Dilara Talay ile ilk kez el ele görüntülenen Mardini tarzıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Milliyet'in objektifine yakalanan ünlü isim, pançolu kombiniyle sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

Sosyal medya kullanıcıları "Hiç olmamış", "Bu kombin olmamış, keşke pembe giyseymiş"," Panço çok yakışmış" yorumlarında bulundu.

44 yaşındaki Berdan Mardini genç aşkıyla ilk fotoğrafını paylaştıktan sonra sosyal medyada adeta yorum yağmıştı.







