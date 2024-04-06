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    4. Nostradamus'un 2024 kehaneti sosyal medyada çok konuşuldu! "Zamansız bir şekilde sona erecek"

    Nostradamus'un 2024 kehaneti sosyal medyada çok konuşuldu! "Zamansız bir şekilde sona erecek"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.04.2024 13:50
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    16. yüzyılda yaşamasına rağmen kehanetleri günümüze kadar ulaşmayı başaran Nostradamus dünya genelindeki popülerliği artıyor. 1555 yılında yazdığı Les Propheties adlı kitabında geleceğe dair 942 kehaneti bulunan Nostradamus'un 2024 yılı içindeki öngörüleri İngiliz Kraliyet ailesi üyelerinin sağlık durumlarına ilişkin haberlerin basında yer almasıyla birlikte yeniden gündem oldu. Ünlü kahin Kral Charles'in hükümdarın aniden sona ereceğini söyledi.

    Galler Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton ve Kral Charles'ın sağlık duruma dair haberler dünya basınında geniş yankı uyandırırken sosyal medyada rahat durmadı. Sosyal medyada Nostradamus'un 2024 yılında İngiliz Kraliye ailesi için yaptığı bir öngörü yeniden gündeme geldi.

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    Kraliçe II. Elizabeth'in 2022 yılında 96 yaşında vefat edeceğini, 11 Eylül olaylarını, ekonomik krizi ve koronavirüsü bilen Nostradamus'un bu seferki kehaneti ise Kral Charles'e yönelikti.

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    Dünyaca ünlü kahine göre 2024 yılı Kraliyet ailesi için dramatik geçecek. Uzman Mario Reading'in yorumuna göre, Nostradamus'un 'Halk Kral'ı tahttan indirecek. Kral olmayı hiç beklemeyen bir adam onun yerini alacak' sözleri Kral Charles'ın tahttan çekilebileceğini ve Prens Harry'nin şu anda beşinci sırada olmasına rağmen muhtemelen tahta geçebileceğine işaret etti.

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    Nostradamus kehanet charles
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