Nostradamus'un 2024 kehaneti sosyal medyada çok konuşuldu! "Zamansız bir şekilde sona erecek"

Galler Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton ve Kral Charles'ın sağlık duruma dair haberler dünya basınında geniş yankı uyandırırken sosyal medyada rahat durmadı. Sosyal medyada Nostradamus'un 2024 yılında İngiliz Kraliye ailesi için yaptığı bir öngörü yeniden gündeme geldi.

Kraliçe II. Elizabeth'in 2022 yılında 96 yaşında vefat edeceğini, 11 Eylül olaylarını, ekonomik krizi ve koronavirüsü bilen Nostradamus'un bu seferki kehaneti ise Kral Charles'e yönelikti.

Dünyaca ünlü kahine göre 2024 yılı Kraliyet ailesi için dramatik geçecek. Uzman Mario Reading'in yorumuna göre, Nostradamus'un 'Halk Kral'ı tahttan indirecek. Kral olmayı hiç beklemeyen bir adam onun yerini alacak' sözleri Kral Charles'ın tahttan çekilebileceğini ve Prens Harry'nin şu anda beşinci sırada olmasına rağmen muhtemelen tahta geçebileceğine işaret etti.