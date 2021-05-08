47 yaşındaki Songül Karlı'dan iç çamaşırlı paylaşım

Eski eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini açıkladıktan sonra uzun süre bu haberlerle gündeme gelen Songül Karlı, kötü günleri geride bıraktı.

Karlı, artık sık sık hayatından yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor. Karlı, son olarak yeni imajını takipçileriyle paylaşmış ve yeni imajı Seda Sayan, Seray Sever, Seda Üren ve Ajda Pekkan gibi birçok ünlü isme benzetilmişti.



Karlı, bugün de Instagram hesabından paylaştığı iç çamaşırlı fotoğrafı ile dikkatleri üzerine çekti.



