49 yaşındaki Hande Ataizi yıllara meydan okuyor! Spor pozu geldi

Camdaki Kız dizisinde Cana'ya hayat veren Hande Ataizi paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Oyunculuğu ve güzelliğiyle herkesi büyüleyen Ataizi, sezonun yorgunluğunu tatilde attı ve Bihter filmi için hazırlıklara başladı.

Verdiği pozları da sosyal medyadan yayınlayan Ataizi, güzelliği ve kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çekiyordu. Ataizi bu formunu ise spora borçlu.

Sporunu hiç aksatmayan 49 yaşındaki oyuncudan spor pozları geldi. Oyuncu paylaşımına "Güne sporla başlanır" notunu düştü.

Hande Ataizi, Bihter filminde Nebahat Çehre’nin canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu karakterine hayat verecek.

