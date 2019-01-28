4N1K Yeni Başlangıçlar dizisi FOXplay'de başlıyor!

Ödüllü genç yazar Büşra Yılmaz’ın 4N1K kitabından uyarlanan, filmleriyle gişede büyük başarı yakalayan hikaye, “4N1K İlk Aşk” dizisiyle çok konuşulmuştu. Şimdi FOXplay üzerinden tekrar izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ekibin dijital dizisi “4N1K Yeni Başlangıçlar” için hazırlıklar son hız devam ediyor.

ÇETEYİ YENİ MACERALAR BEKLİYOR

Gençler arasında bir fenomen haline gelen serinin dijital ayağında çete, üniversite sınavının zorlu maratonundan çıkıp İstanbul’da yeniden buluşacak ve başlarından geçen türlü olaylar konu alınacak.

DİZİDEKİ ÜRÜNLER SATIN ALINABİLECEK!

FOXplay’de bugüne kadar görülmemiş benzersiz bir deneyimle izleyiciler, diziyi izlerken beğendikleri birçok ürünü aynı ekran üzerinden, izleme deneyimlerini bozmadan satın alabilecekler ve

Şubat ayı itibarıyla foxplay.com.tr ve FOX’un mobil uygulaması üzerinden ücretsiz izlenebilecek dizinin afişi geçtiğimiz gün görücüye çıktı. Dizinin hayranları tarafından beğenilen afiş, sosyal medyanın gündemi oldu.

Başrollerini Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek, Cemrehan Karakaş, Berke Bük ve Gökçen Gökçebağ gibi popüler oyuncuların üstlendiği “4N1K Yeni Başlangıçlar”ın ilk bölüm tanıtımı için şimdiden nefesler tutuldu.

“4N1K Yeni Başlangıçlar” çok yakında FOXplay’de!

