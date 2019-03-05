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5.5 aylık hamile olan futbolcu Sydney Leroux Dwyer, antrenmanlara devam ediyor

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 05.03.2019 10:30 | Son Güncelleme

Kanadalı kadın futbolcu Sydney Leroux Dwyer, hamileliği 5 buçuk aya ulaşmasına rağmen takımıyla antrenmanlara çıkmayı sürdürüyor.

5.5 aylık hamile olan futbolcu Sydney Leroux Dwyer, antrenmanlara devam ediyor

Küçük yaşlardan beri futbol oynayan Kanadalı kadın futbolcu Sydney Leroux Dwyer, şu anki takımı Orlando Pride'da hamileliği 5 buçuk aya ulaşmasına rağmen top koşturmaya devam ediyor.

Sydney Leroux Dwyer, geçtiğimiz gün "5.5 aylık hamileyken sezon öncesi çalışmalarına başlayacağımı düşünmemiştim" tweetini attı.


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Anahtar Kelimeler:
Sydney Leroux Dwyer Orlando Pride

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