5.5 aylık hamile olan futbolcu Sydney Leroux Dwyer, antrenmanlara devam ediyor

Küçük yaşlardan beri futbol oynayan Kanadalı kadın futbolcu Sydney Leroux Dwyer, şu anki takımı Orlando Pride'da hamileliği 5 buçuk aya ulaşmasına rağmen top koşturmaya devam ediyor.
Sydney Leroux Dwyer, geçtiğimiz gün "5.5 aylık hamileyken sezon öncesi çalışmalarına başlayacağımı düşünmemiştim" tweetini attı.
I didn’t think I’d be starting off preseason 5.5 months pregnant but here we are. ???? pic.twitter.com/smuA4nFx9n— Sydney Leroux Dwyer (@sydneyleroux) March 4, 2019
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