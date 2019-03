5.5 aylık hamile olan futbolcu Sydney Leroux Dwyer, antrenmanlara devam ediyor

Küçük yaşlardan beri futbol oynayan Kanadalı kadın futbolcu Sydney Leroux Dwyer, şu anki takımı Orlando Pride'da hamileliği 5 buçuk aya ulaşmasına rağmen top koşturmaya devam ediyor.

Sydney Leroux Dwyer, geçtiğimiz gün "5.5 aylık hamileyken sezon öncesi çalışmalarına başlayacağımı düşünmemiştim" tweetini attı.

I didn’t think I’d be starting off preseason 5.5 months pregnant but here we are. ???? pic.twitter.com/smuA4nFx9n