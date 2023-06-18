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  4. 5 ayda tam 35 kilo verdi! Duy Beni'nin Emine'si Lydia Cemre Özşişman son görüntüsüyle büyüledi!

5 ayda tam 35 kilo verdi! Duy Beni'nin Emine'si Lydia Cemre Özşişman son görüntüsüyle büyüledi!

18.06.2023 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Duy Beni dizisinde Emine karakterini canlandıran Lydia Cemre Özşişman, bu aralar verdiği kilolar ile gündemde. 5 ayda 35 kilo veren genç oyuncunun son hali görenleri hayrete düşürdü. Güzelliğiyle hayran bırakan Özşişman'a sosyal medyada yorum ve beğeni yağıyor.

Lydia Cemre Özşişman, geçirdiği değişimle magazin basınının dikkatini çekmeyi başardı. 2022 yılında yayınlanan Duy Beni dizisindeki performansıyla hatırlanan Özşişman 5 ayda tam 35 kilo vererek adeta bambaşka biri oldu.

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Özşişman, 2022 yılında Star TV'de yayınlanan gençlik dizisi Duy Beni'de Emine adlı bir lise öğrencisini canlandırıyordu.

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O dönem fazla kilolarıyla gündeme olan Özşişman, şu sıralar zayıflığı ve fit vücuduyla adından söz ettiriyor.

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Duy Beni ile oyunculuk kariyerine adım atan Özşişman, İbrahim Yıldız ile birlikte rol alarak adından söz ettirmişti.

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Genç oyuncu verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşürken tarzını da tamamen değiştirdi.

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CESUR POZLARIYLA GÜNDEMDEYDİ

Lydia Cemre Özşişman, zayıflama sürecinin ardından verdiği pozlarla da oldukça konuşulmuştu. Sütyensiz kıyafetiyle verdiği pozlar, sosyal medyada gündem olmuştu.

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Şu sıralar oyunculuk eğitimine devam eden Lydia Cemre Özşişman'ın herhangi bir projede yer alıp almayacağı bilinmiyor.

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