5 ayda tam 35 kilo verdi! Duy Beni'nin Emine'si Lydia Cemre Özşişman son görüntüsüyle büyüledi!

Lydia Cemre Özşişman, geçirdiği değişimle magazin basınının dikkatini çekmeyi başardı. 2022 yılında yayınlanan Duy Beni dizisindeki performansıyla hatırlanan Özşişman 5 ayda tam 35 kilo vererek adeta bambaşka biri oldu.

Özşişman, 2022 yılında Star TV'de yayınlanan gençlik dizisi Duy Beni'de Emine adlı bir lise öğrencisini canlandırıyordu.

O dönem fazla kilolarıyla gündeme olan Özşişman, şu sıralar zayıflığı ve fit vücuduyla adından söz ettiriyor.

Duy Beni ile oyunculuk kariyerine adım atan Özşişman, İbrahim Yıldız ile birlikte rol alarak adından söz ettirmişti.

Genç oyuncu verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşürken tarzını da tamamen değiştirdi.

CESUR POZLARIYLA GÜNDEMDEYDİ

Lydia Cemre Özşişman, zayıflama sürecinin ardından verdiği pozlarla da oldukça konuşulmuştu. Sütyensiz kıyafetiyle verdiği pozlar, sosyal medyada gündem olmuştu.

Şu sıralar oyunculuk eğitimine devam eden Lydia Cemre Özşişman'ın herhangi bir projede yer alıp almayacağı bilinmiyor.

