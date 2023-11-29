5 aydır baş ağrısı çeken adam beynine yemek çubuklarının saplandığını öğrendi! Gördüklerine kendisi bile anlam veremedi

MYNET-DIŞ HABERLER Adı açıklanmayan 35 yaşındaki hasta , 5 ay boyunca hiç geçmeyen şiddetli baş ağrısı nedeniyle zor günler yaşadı. Baş ağrılarının yanı sıra sıvı akıntısı ve sıvı kaybı şikayeti yaşadıktan sonra 25 Kasım'da Dong Hoi'deki Küba Dostluk Hastanesi'ne başvurdu. Orada doktorlar CT taramaları gerçekleştirdiler ve bu taramalar, adamın kafa içi basıncında tehlikeli bir artışla tanımlanan , nadir fakat potansiyel olarak yaşamı tehdit eden nörolojik bir durum olan tansiyon pnömosefali hastası olduğunu ortaya çıkardı.

SEMPTOMLARININ NEDENİ BAMBAŞKA ÇIKTI

35 yaşındaki hastanın üzerinde yapılan incelemelerde adamın semptomlarının olağandışı bir kaynaktan ortaya çıktığı belirtildi. Nöroşirürji Anabilim Dalı başkanı Dr. Nguyen Van Man, vakayı "çok nadir" olarak nitelendirdi. Adamın kafatasının içinden iki adet chopstick çıktı.

Doktorlar, endoskopik ameliyatla yemek çubuklarını burundan çıkarmayı başardılar. Beyin ve omurilik dokusundaki arter ve damar arasındaki anormal bağlantı olan fistülü kapatmak için mikrocerrahi kullandılar.Hastanın durumunun stabil olduğu ve hastaneden taburcu olmayı beklediği bildirildi.

AYLAR ÖNCEKİ BİR KAVGANIN ESERİ

VN'nin haberine göre adam, ilk başta hasta yemek çubuklarının kafatasına yerleşmesine ilişkin olarak herhangi bir neden bulamadı. Daha sonrasında ise 5 ay önce Vietnam'da içki içerken karıştığı bir kavgayı hatırladı. Hasta kavgayla ilgili pek fazla ayrıntı hatırlamıyordu, sadece birisinin yüzüne bilinmeyen bir cisimle vurduğunu hatırlıyordu.