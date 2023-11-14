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    4. "Göbek atalım ya" diyerek sosyal medyada viral olmuştu! Herkesin akım videoları çektiği şarkıyı erkek arkadaşına söyletti

    "Göbek atalım ya" diyerek sosyal medyada viral olmuştu! Herkesin akım videoları çektiği şarkıyı erkek arkadaşına söyletti

    14.11.2023 11:16 | Son Güncelleme:
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    TikTok'ta "Göbek atalım ya" sözleriyle viral olan 'Bellydancing' şarkısının sahibi Inji, viral hale gelen şarkısı bu kez erkek arkadaşına söylettiği anları paylaştı. Inji'nin erkek arkadaşıyla şarkıyı söylerken yaşadıkları eğlenceli anlar sosyal medyanın da ilgisini çekmeyi başardı.

    TikTok'ta "Ya biz sey arıyoruz da böyle. Darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya, abi azcık göbek atalım ya" girişiyle başlayan 'Bellydancing' dünyanın her yerinde bir akıma dönüştü. Şarkının girişiyle birbirinden değişik videolara imza atılırken bir videoda şarkının sahibi İnji'den geldi.

    SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

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    Şarkısının TikTok'ta popüler olmasından sonra Inji'nin paylaşımları kullanıcıların ilgisini çekti. Inji, yabancı sevgilisine şarkıyı söylettiği anları paylaştı. O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü çiftin arasındaki uyumdan söz ederken "Çok tatlısınız", "Birbirlerine ne kadar da yakışan bir çift" yorumları yapıldı.

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