"Göbek atalım ya" diyerek sosyal medyada viral olmuştu! Herkesin akım videoları çektiği şarkıyı erkek arkadaşına söyletti

TikTok'ta "Ya biz sey arıyoruz da böyle. Darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya, abi azcık göbek atalım ya" girişiyle başlayan 'Bellydancing' dünyanın her yerinde bir akıma dönüştü. Şarkının girişiyle birbirinden değişik videolara imza atılırken bir videoda şarkının sahibi İnji'den geldi.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

Şarkısının TikTok'ta popüler olmasından sonra Inji'nin paylaşımları kullanıcıların ilgisini çekti. Inji, yabancı sevgilisine şarkıyı söylettiği anları paylaştı. O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü çiftin arasındaki uyumdan söz ederken "Çok tatlısınız", "Birbirlerine ne kadar da yakışan bir çift" yorumları yapıldı.